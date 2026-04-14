稻穗沉沉彎腰，恰似最深沉的謝忱，只為答謝腳下泥土那亙古不絕的滋養。生命的一切成就，終須歸還原點。(資料相) 中評社香港5月11日電／題：稻穗



作者 楊流昌



金秋十月，我重回闊別已久的故鄉閩北山村安仁鄉。眼前，秋陽慷慨地將熔金般的光輝潑灑在層層迭迭的梯田上，從山頂一直鋪展到山腳。稻子熟透了，沉甸甸的穗子仿佛被那濃稠的金汁浸透，齊齊謙卑地向著大地彎下了腰。和風過處，千株萬叢的稻穗搖曳出沙沙的私語，如同無數低垂的頭顱在無聲訴說著某種深刻的啟示。



這和風徑直穿透了我的衣衫，拂過記憶深處凝滯的塵埃。那些屬於孩童年代生產隊時期的農事，如泉湧般鮮活重現在眼前。



那時的我，還是個赤腳的半大孩子。春寒料峭，跟著大人下到稻田裡插春秧。田水刺骨寒冰，像無數細針紮著小腿的筋骨。更惱人的是滑膩冰涼的水螞蟥，悄無聲息地吸附在腿肚子上貪婪吮吸。父親與社員們在大田整齊劃一地插栽秧苗，無視水螞蟥對我的攻擊，而母親疼惜兒子，在田埂上隨手扯把草搓成團，刮去那吸血玩藝兒，狠狠摁在傷口上，再糊上一層濕泥止血。母親眉眼間沒什麼波瀾，仿佛說這不過是田間最尋常的印記。我也只能咬牙忍著，低頭繼續勞作－－那刻骨的冰涼和隱忍的刺痛，讓我過早地懂了什麼叫堅韌。這堅韌，如同初紮入泥的秧苗，不動聲色地植入了少年血脈的深處。



夏日的搶收搶種，我們叫“雙搶”，是與毒日頭賽跑的苦役。鐮刀在烈日下揮舞，稻稈紛紛倒下，粗礪的葉片常常在手臂上拉出細長、泛白的口子。毒日頭無情地炙烤著脊背，蒸騰的泥土腥熱氣浪撲面而來，悶得人喘不過氣。汗水醃漬著傷口，一陣陣鑽心地疼。但到了收工記工分時，看著工分簿上那用汗水換來的數字，才覺得這苦疫沒有白熬。那時我就明白，稻穀的金黃，一分一厘都得靠雙手從泥土裡刨出來，每一粒都浸透著汗水的咸澀。



打穀場上，轟鳴的打穀機吐著稻殼煙塵。我抱著沉甸甸的稻束，一下一下奮力摔打。刺癢的稻殼碎屑鑽進衣領，黏在汗濕的皮膚上。偶爾抬眼望見父親，他赤裸著古銅色的上身，汗珠順著凸起的脊樑溝壑滾落，砸在滾燙的打穀機鐵皮上，“滋”的一聲化作一抹轉瞬即逝的白煙。那白煙，是鹽分，更是無聲的銘刻－－勤勞，就這樣以千鈞之重，一下下砸在生命的鐵砧上，烙印在少年心上。



收工後的夜晚，才是我的“讀書時間”。一盞昏黃的煤油燈下，忍著白天的酸痛和困倦溫習功課。稻穗的沙沙聲似乎還在耳邊，催促著疲憊的眼皮。我深知，掙脫這面朝黃土背朝天的命運，唯有書本這一條路。農活的沉重，讓我格外珍惜這燈下的光陰。稻穗教會我向土地低頭耕耘，書本則指引我向知識的高峰攀登－－這勤工勤讀，是那段艱苦歲月裡，我用汗水與毅力為自己開鑿的唯一出路。



此刻，我緩緩伸出手，微顫的指尖輕輕撫過一支飽滿低垂的稻穗。稻芒依舊堅挺銳利，輕輕紮著我蒼老的皮膚，像一種久別重逢，略帶責備的問候。這觸感，瞬間聯通了遙遠的記憶：是春水刺骨的涼，是夏陽灼烤的痛，是稻葉劃出的細密傷痕。那曾經的疼痛早已消隱，卻凝固成心壁上溫熱的年輪。



望著稻穗這熟悉的謙卑姿態，我不由想起京城辦公室裡巨大的落地窗。窗外也曾有炫目的光，卻隔著冰冷的玻璃屏障，觸手可及又遙遠疏離。如今，我再雙腳重新踏上故鄉的田埂，縱然稻穗低垂，映在田水中的倒影卻如此真切清晰，仿佛我這飄蕩半生的遊魂，終於與生養我的大地坦誠相對。原來一生的俯仰起落，所念所求不過是這樣一方泥土托起的真實倒影。



我久久凝視眼前謙卑的稻穗，粒粒飽滿，仿佛凝聚了整個季節的沉默與力量。陽光穿透穗間的縫隙，篩下細碎跳躍的光斑，無聲訴說著土地的慷慨。它們從青青秧苗一路走來，吮吸水土精華，歷經風雨，最終以沉甸甸的果實回饋大地。穗芒低垂，絕非怯懦，而是滿載收成後的尊嚴－－深知泥土的恩養，故以最虔敬的彎垂，向根源行永恆之禮。



夕陽熔金般的光暉，溫柔地流淌在無垠的稻浪上，也覆滿了我兩鬢的霜華。稻穗沉默地向大地俯首，正如我此刻向著這片生長過我、我也曾奮力耕耘過的土地俯首。



節節稻稈上纏繞的，豈止是風霜雨露？那分明是無聲卻振聾發聵的箴言：生而為人，何嘗不是一株稻子？穀粒愈是飽滿，姿態愈當謙卑虔敬。



稻穗沉沉彎腰，恰似最深沉的謝忱，只為答謝腳下泥土那亙古不絕的滋養。生命的一切成就，終須歸還原點。成熟的穀粒懂得，愈是飽滿豐盈，愈要俯身親吻足下的泥塵－－此姿態不為匍匐，正是靈魂對生命源頭最深摯的敬意與完滿的皈依。這片土地和它的稻穗，早已將勤勉、堅韌與謙卑，如同稻種一般，深植於我的骨血之中，支撐我從上世紀七十年代的田埂，一路走到今天。