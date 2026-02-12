中國代表：美對中國核爆炸試驗指責無事實依據

中評社北京2月12日電／11日，中國常駐聯合國維也納辦事處和其他國際組織代表李松在接受媒體專訪時說，堅決駁斥美國關於中國開展核爆炸試驗的指責。



新華社報導，李松表示，美國副國務卿迪南諾近日在日內瓦裁軍談判會議上指責中國曾于2020年6月開展核爆炸試驗。對此，《全面禁止核試驗條約》組織籌委會臨時技秘處執行秘書弗洛伊德當即發表聲明，明確表示該組織在美方指稱的那一天並未監測到任何符合核爆試驗特徵的事件。這充分證明，美方對中國的指責毫無事實依據。美方做法極其不負責任，別有用心，企圖為自身重啟核試驗編造借口，中方堅決反對。



李松說，他10日會見了弗洛伊德，堅決駁斥美方無端指責，重申中方對《全面禁止核試驗條約》的莊嚴承諾和堅定支持。中國是最早簽署該條約的國家之一，一貫堅定支持條約的宗旨和目標。自1996年宣佈暫停核試驗以來，中方始終恪守承諾，從未開展過任何違約活動，堅定維護國際禁核試共識，得到國際社會高度肯定。



李松指出，美國作為擁有龐大核武庫的國家，理應履行特殊、優先核裁軍責任，這是國際社會長期共識。美國持續歪曲抹黑中國核政策，本質上是美謀求核霸權、推卸核裁軍責任的政治操弄。美國是破壞國際核秩序和全球戰略穩定的最大亂源。



李松強調，中方敦促美方重申五核國“暫停核試驗”承諾，維護全球禁止核試驗共識，以實際行動維護國際核裁軍與核不擴散體系。中國始終堅持走和平發展道路，奉行自衛防禦核戰略，核政策保持長期穩定性。中國將繼續為維護國際和平與安全發揮建設性作用。