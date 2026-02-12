美國國會預算辦公室：美國財政路徑不可持續

中評社香港2月12日電／美國國會預算辦公室11日發佈2026財年至2036財年預算和經濟展望報告，大幅上調美國財政預算赤字預測規模。國會預算辦公室主任菲利普·斯瓦戈爾當天警告，相關預測顯示美國財政路徑“不可持續”。



報告預計，2026財年（2025年10月至2026年9月）美國財政預算赤字將達到1.9萬億美元，相比此前預期上調1000億美元，佔美國國內生產總值（GDP）的5.8%。同時，這一機構還調整了2026財年至2035財年的赤字總額預期，較去年1月的預測增加了1.4萬億美元。



新華社報導，國會預算辦公室表示，到2036財年，美國財政預算赤字預計將增至3.1萬億美元，佔GDP比例上升至6.7%。過去50年，赤字佔GDP的平均水平為3.8%。



隨著钜額赤字持續增長，美國聯邦債務也將不斷累積。國會預算辦公室預計，公眾持有美國債務佔GDP的比重預計將從2026財年的101%升至2036財年的120%，超過1946年曾達到106%的歷史高位。



國會預算辦公室分析，淨利息增長是美國財政預算赤字增長的主要原因。另外，美國政府相關政策也推動赤字增長。例如，政府去年調整移民政策大幅減少了移民淨流入，縮減了人口預期，對稅收和經濟增長帶來影響。