韓前行政安全部長涉執行內亂任務案一審獲刑7年

中評社香港2月12日電／韓聯社報導，韓國前行政安全部長官李祥敏涉嫌指示斷供媒體水電案一審12日宣判，李祥敏被判處有期徒刑7年。



首爾中央地方法院刑事審判第32合議庭當天就李祥敏涉嫌執行內亂重任案作出上述判決。審判庭認定李祥敏執行內亂重要任務罪和偽證罪成立，但涉嫌濫用職權妨害他人行使權利等罪名不成立，量刑輕於內亂案獨立檢察組（獨檢組）建議的有期徒刑15年。



審判庭表示，前總統尹錫悅實施戒嚴屬於《刑法》規定的內亂行為。李祥敏在戒嚴當時向時任消防廳廳長許石坤傳達了尹錫悅要求切斷個別媒體水電供應的指示，構成執行內亂罪。



審判庭表示，身為高級公職人員，被告人理應深知法律規定的緊急戒嚴意義及其適用條件，且在指示消防廳廳長斷供媒體水電之前與警察廳廳長通電話掌握了國會情況，其具有執行內亂重要任務和擾亂憲政秩序的目的。



審判庭還認定，李祥敏去年2月出席憲法裁判所（憲法法院）尹錫悅彈劾案庭審時否認了接受尹錫悅相關指示，構成偽證罪。但審判庭認為，李祥敏涉嫌濫用職權妨害他人行使權利等罪名不成立。



審判庭就量刑理由表示，尹錫悅、前國防部長官金龍顯、被告人（李祥敏）的內亂行為無視憲法規定的正當程式，試圖以暴力手段癱瘓國家機關功能，損害民主主義的核心價值。對於危及國家存亡的內亂行為，無論其目標是否達成，均有必要予以嚴厲處罰。但未發現被告人在戒嚴宣佈前參與謀劃或預備的情形，且其未積極確認斷供水電措施的執行情況，相關措施最終未實際落實，可作為有利情節予以考慮。