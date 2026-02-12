中國首個載人登月發射工位首次執行點火發射

中評社北京2月12日電／長征十號低空演示驗證與夢舟飛船最大動壓逃逸飛行試驗11日在文昌航天發射場成功實施，這是中國首個載人登月發射工位首次執行點火發射任務。



新華社報導，作為載人登月任務的專屬發射平台，這個工位聚焦深空探測任務，配備120米全開放式發射塔架，可適配長征十號重型運載火箭超大體量；雙向深度超10米的導流槽能高效疏導高溫燃氣流，配套噴淋系統15秒內可釋放近1000噸冷卻水實現降溫防護；智能化測發控系統可實現工位設施與箭船系統的實時數據交互。



這個發射工位是文昌航天發射場建設的第三個發射工位，佔據低緯度區位優勢，更適配長征十號重型運載火箭地月轉移軌道的發射需求。針對海南高溫、高濕、高鹽霧的濱海環境，工位配備四級防腐體系的避雷塔、抗衝擊的鋼結構塔架，確保長期穩定運行。



文昌航天發射場是中國首個濱海發射場。自2016年執行首次航天發射任務以來，發射場年發射量穩步提升，已經形成高穩定、常態化的中大型低溫液體火箭高密度發射能力。如今，隨著載人登月專屬工位的啟用，發射場實現了從“通用保障”向“深空專屬支撐”跨越。



“這次點火發射，是對載人登月專屬工位核心功能的首次實戰驗證，填補了我國載人登月專屬發射設施的空白，為2030年前實現載人登月目標構建起關鍵發射保障樞紐。”文昌航天發射場鍾文安表示，後續，這個工位將持續承擔載人登月運載火箭系列驗證任務。