楊流昌：執著於三生石，尋找一份確定的溫暖

三生石，位於杭州天竺山法鏡寺西側，為《西湖佳話》列舉的十六遺跡之一，得名於唐代惠林寺的主持圓澤禪師輪迴的故事。



作者 楊流昌



雨絲斜斜織著，打濕了孤山腳下的青石板。我站在三生石前，看苔痕漫過那些深淺不一的刻痕，像誰在時間裡反復描摹的心事。風過處，有桂香浮起，恍惚間，聽見千年前的雨聲裡，有人踏歌而來。



三生石的故事總讓我想起杭州的煙水。說是唐代有位叫李源的書生，與洛陽慧林寺的圓澤禪師相交莫逆。一日同遊，見婦人在溪邊浣衣，腹大如鼓，圓澤駐足歎道：“此孕婦腹中，是我來世之身。”李源驚問緣由，禪師說：“她姓王，我將投生為其子，十三年後中秋夜，杭州天竺寺外，你我再續此緣。”言罷，圓澤坐化，孕婦果然生下男嬰。十三年後，李源赴約，見一牧童騎牛而來，歌曰：“三生石上舊精魂，賞月吟風不要論。慚愧情人遠相訪，此身雖異性長存。”童子說完，飄然而去。



這故事裡的三生石，原是圓澤禪師圓寂後所化。它立在葛嶺之麓，本是塊無名的石頭，卻因一段跨越生死的重諾，成了中國人心裡最溫柔的座標－－原來緣分可以穿透生死，原來“再見”可以是三生後的約定。



我總覺得，若蘇東坡來尋這方石頭，定要在這兒喝上三盞酒。



元祐四年（1089年），蘇軾以龍圖閣學士出知杭州。他初到任時，正是西湖淤塞、民不聊生之際。可這位總愛“一蓑煙雨任平生”的詩人，偏要在政務間隙，把日子過成詩。他疏浚西湖，修蘇堤，植桃柳，又在孤山建放鶴亭，與林逋的後人論詩；他常去天竺寺聽經，與佛印和尚辯機，連寺裡的老僧都笑他“坡仙又來攪得山門不清”。



某個月白風清的夜晚，蘇軾與參寥子同遊天竺。參寥子是位詩僧，兩人相交十數載，情逾骨肉。行至三生石旁，月華正漫過石上的刻痕，蘇軾忽然停步，指著石頭對參寥子說：“你看這石頭，倒像我們的緣分。”參寥子問：“如何說？”他便吟道：“前身後身付等閒，幻軀那復計悲歡。但令文字留遺愛，百世何殊一瞬間。”（《三生石》）



這不是蘇軾第一次寫“三生”。他的詩裡總有一種通透的智慧－－既信“人生到處知何似，應似飛鴻踏雪泥”的偶然，又信“但願人長久，千里共嬋娟”的永恆。在他看來，所謂三生，未必是具體的前塵往事，而是那些超越時空的精神共鳴。就像他與參寥子的友情，與佛印的機鋒，與杭州百姓的魚水之情，哪一樁不是“三生有幸”？



記得他在《記承天寺夜遊》裡寫：“何夜無月？何處無竹柏？但少閒人如吾兩人者耳。”所謂“閒人”，不過是懂得珍惜當下的人。三生石上的誓言固然動人，可更珍貴的，是此刻並肩看月的人，是眼前這盞溫熱的茶，是風裡飄來的桂香－－因為所有的“三生”，都要落在“今生”的煙火裡才算圓滿。



雨還在下，三生石前的香爐飄起細煙。有個穿漢服的姑娘踮腳摸了摸石頭，笑著說：“聽說摸一摸能沾福氣。”我忽然明白，千年來人們執著於三生石，或許不是真的相信輪回，而是在這無常的世界裡，尋找一份“確定”的溫暖。就像蘇軾在《晁錯論》裡寫的：“立大事者，不惟有超世之才，亦必有堅忍不拔之志。”而這“堅忍”的底色，原是對人間情分最深的珍惜。



暮色漸起時，我在石邊遇見一位老茶客。他泡了壺龍井，見我站著發愣，便招招手：“哥們，來喝口茶。”茶盞遞到手裡，是溫熱的，帶著虎跑泉的清冽。他說：“我年輕時在這兒遇到老伴，那時候她還梳著麻花辮。後來搬家去了上海，去年她走了，我就常來這兒坐坐。”風掀起他的衣角，露出胸前的銀鎖，他說，“三生石上的緣分，要今生好好守著。”



茶煙嫋嫋升起，模糊了石上的字跡。我忽然懂了：所謂“三生有幸”，從來不是等待下一世的相遇，而是把每一個“今生”都當作重逢。就像蘇軾與杭州的相遇，他用兩年時間，讓“欲把西湖比西子”的詩永遠留在了湖山之間；就像李源與圓澤的約定，十三年的等待，不過是為了在某個秋夜，看一眼那個騎牛而來的少年－－原來所有的“三生”，都是為了讓我們更用力地活在當下。



雨停了，月亮從雲裡鑽出來，給三生石鍍上一層銀邊。遠處傳來晚鐘，混著若有若無的桂香。我起身告別，老茶客還在坐著，影子被月光拉得很長很長。忽然想起蘇軾的詞：“回首向來蕭瑟處，歸去，也無風雨也無晴。”原來最珍貴的緣分，從不在過去或未來，而在我們彼此凝視的這一刻－－因為，能與你共用這人間煙火，已是三生有幸。