楊流昌：佛光中的塵埃與明月

敦煌莫高窟第二百五十九窟的禪定佛，眼簾低垂已逾千年。那雙半闔的眼睛裡究竟盛著怎樣的世界？



作者 楊流昌



禪宗有則著名公案：弟子問何為佛，師父豎起手指。弟子凝神觀指時，師父突然斷喝：“看月，莫盯指頭！”這聲棒喝震落了多少執著概念的塵埃。佛非木石雕塑，非經卷文字，恰似那輪被手指指引卻不在指端的明月，是我們日用而不知的生命實相。



金與器：不二法門的本質



《華嚴經》雲：“心如工畫師，能畫諸世間。”佛的本質猶如黃金，可鑄觀音低眉之像，可化韋陀怒目之身，千形萬狀不礙其金性。六祖慧能在《壇經》中更道破：“佛法是不二之法。”這“不二”二字，恰似蘇軾《題西林壁》“不識廬山真面目”的禪機－－我們總在分別“金”與“器”，卻不知金即器，器即金。



王陽明與友人觀花時曾言：“你未看此花時，此花與汝心同歸於寂；你來看此花時，則此花顏色一時明白起來。”這種主客交融的體驗，近乎佛家“能所雙忘”的境界。



佛不是雲端俯視眾生的主宰，而是覺醒的生命本身。就像茶味不在茶具描述中，佛性亦超越一切名相，只在拈花一笑的當下呈現。



菩提煩惱：冰水之喻



馬祖道一禪師說：“即心即佛。”這心非肉團心，非思維心，而是如敦煌壁畫底色般鋪展的覺性。神秀“時時勤拂拭”的銅鏡，慧能“本來無一物”的晴空，看似對立實則同歸－－正如寒山詩雲：“吾心似秋月，碧潭清皎潔。”那輪月既在帝王的金樽裡，也在乞丐的破碗中。



蘇東坡見溪聲山色悟得“溪聲盡是廣長舌，山色無非清淨身”，正是佛性遍在的鮮活注腳。當年法眼文益禪師指庭前桂子問：“古人道‘青青翠竹盡是法身’，你道這桂花是什麼？”弟子擬議，禪師歎道：“才入思維，便成剩法。”佛性如空氣，抓握時從指縫溜走，平常呼吸時反倒充盈肺腑。



轉識成智的修行路



《維摩詰經》有雲：“隨其心淨，則佛土淨。”這“淨”字不是剔除萬物，而是像淘金人般，在泥沙俱下的生活之流中認出本心金屑。白居易問鳥窠禪師如何修行，禪師答：“諸惡莫作，眾善奉行。”白樂天哂笑：“三歲孩童也曉得。”禪師淡然：“三歲孩兒雖道得，八十老翁行不得。”修行不在玄妙理論，恰在趙州“吃茶去”的平淡中。



百丈懷海禪師“一日不作，一日不食”的農禪精神，將挑水砍柴與誦經念佛打成一片。這讓我想起王維《辛夷塢》：“木末芙蓉花，山中發紅萼。澗戶寂無人，紛紛開且落。”真正的修行如同山花，不因無人欣賞而懈怠綻放，也不為贏得讚美而賣弄顏色。



人間佛教的現代迴響



弘一法師晚年病中食醃菜，弟子問咸否，法師答：“咸有鹹味，淡有淡味。”這簡單應答中透著隨緣自在的修行功夫。太虛大師提倡“人成即佛成”，恰似陶淵明“采菊東籬下”的悠然－－佛不在西天，在彎腰採擷的刹那；淨土不在彼岸，在籬笆縫隙透出的微光裡。



敦煌藏經洞出土的《金剛經》抄本，末頁常有抄經人記錄的市井瑣事：“布價又漲了三文”“鄰家母牛產犢”。這些墨蹟揭示著：般若智慧從不遠離人間煙火。就像黃檗禪師運柴時那句“般若如大火聚，觸之即燒”，真正的佛性要在擔水劈柴中體認。



千江月印的終極關懷



永嘉玄覺禪師《證道歌》雲：“一性圓通一切性，一法遍含一切法。”這讓我想起張孝祥《念奴嬌》“玉鑒瓊田三萬頃，著我扁舟一葉”的意境－－個體生命如小舟，佛性似洞庭月色，看似舟行月移，實則月印千江本是一體。



回到敦煌那尊禪定佛的眼神。半闔的眼簾既在凝視內心，也在觀照眾生。這種雙重凝視揭示著佛教最深的慈悲：覺醒者之所以要重返紅塵，就像母親明知火宅危險仍要衝入火場救子。梁啟超曾言：“佛教之信仰乃智信而非迷信。”這種智信，是看清生命真相後依然熱愛生活的勇氣。



佛經記載釋迦牟尼成道後第一句話是：“奇哉！一切眾生皆具如來智慧德相。”這句話如金剛種子，至今仍在叩擊我們的心門。當我們在公車上讓座時，在深夜為同事留一盞燈時，在暴雨中為流浪貓撐傘時－－那尊內在的佛，正在微笑。