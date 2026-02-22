楊流昌：業－－學佛隨筆之九

千載之下，那些金粉剝落的線條，仍在訴說同一個真理：眾生行住坐臥，一呼一吸間，皆在編織一張名為“業”的無形之網。(資料相) 中評社香港3月16日電／題：業－－學佛隨筆之九



作者 楊流昌



敦煌莫高窟的壁畫上，飛天衣袂翻卷如雲，供養人低眉合十如塑。千載之下，那些金粉剝落的線條，仍在訴說同一個真理：眾生行住坐臥，一呼一吸間，皆在編織一張名為“業”的無形之網。此網無形卻有力，織就命運經緯，牽引著輪回之舟的航向。



業海微瀾 三業如風



《俱舍論》有言：“思業為體，動身發語名業。”業力之始，不過是心湖中一絲漣漪。身、口、意三業如風過林梢，舉手投足是身業，言語是非是口業，起心動念是意業。寒山子曾於石壁題偈：“面上兩惡鳥，心中三毒蛇”，恰似點明三業根源－－貪、嗔、癡三毒如蛇盤踞心巢，驅策身口造作種種業行。



業分善、惡、無記三性。如農夫播種，善業若嘉禾可結福報之實，惡業如稗草必生苦果之蔓。《法句經》雲：“行惡得惡，如種苦種；行善得善，如種甜種。”昔有波斯匿王見盲龜浮木之喻：盲龜百年一出頭，海面浮木僅一孔，二者相遇何其難？短暫人生難得，更亦如是，當以善業澆灌寶貴生命之根。



業力如川 因果不虛



《瑜伽師地論》喻業力如種子：“已作不失，未作不得。”業因一旦種下，縱經百劫亦不消亡。佛陀曾講“黑繩地獄”故事：屠夫阿耆達前世為樵夫，因妒恨砍傷果樹，今生果報身受刀鋸之刑。業力如江河奔湧，縱使改道再改道，終將匯入宿命之海。



然業力非鐵板一塊。《優婆塞戒經》雲：“業有二種：一者定報，二者不定報。”正如春播秋收需待時節，業果成熟亦有遲速。王維晚年隱居輞川，於《歎白髮》中喟歎：“宿昔朱顏成暮齒，須臾白髮變垂髫。”詩中流轉的空寂禪意，正是早年精進修持所感得的清淨果報－－業力雖重，心能轉之。



逆流轉舵 道場當下



提婆達多的悲劇恰是反面鏡鑒。這位釋迦牟尼堂弟初時聰慧精進，卻因嫉妒墮入魔障。《律藏》記載他推石害佛、分裂僧團，最終自食惡果。當他五逆罪成時，目犍連尊者見其墮入地獄，火焰纏身卻仍執拗嘶吼：“我非釋種！”業力已成牢籠，縱知錯悔已晚。這血淚教訓昭示：放縱惡業如抱薪救火，終將焚盡解脫之機。



而阿育王的故事則如明燈。這位曾殺人無數的暴君，於羯陵伽戰後目睹屍橫遍野，幡然醒悟。他皈依佛法後廣建佛塔、推行仁政，《阿育王傳》載其臨終偈曰：“諸惡莫作，眾善奉行，自淨其意，是諸佛教。”昔日屠戮之業未消，但新植善種終令其名垂青史－－業海行舟，轉舵之機只在當下。



業海慈航 心燈長明



《華嚴經》有雲：“心如工畫師，能畫諸世間。”我們每刻都在用身、口、意描繪未來圖景。那位敦煌壁畫中的商人，因貪戀珠寶夜半盜墓，反被機關所困化為白骨。



壁畫旁題記至今可辨：“欲壑終填海，癡心自縛繭。”與其說業力是命運之鎖，不如說是心念的倒影。



今人常陷焦慮泥潭，或認命躺平，或強求妄為。實則業力觀恰是破局之鑰：明白惡業如毒藥終將反噬，便知克制嗔怒即是自救；知曉善業如春雨潤物無聲，則知微笑佈施亦是修行。蘇軾在《定風波》中寫道：“莫聽穿林打葉聲，何妨吟嘯且徐行。”這份風雨中的從容，正是勘破業力後的大自在。



業海無涯 覺性為舟



業海無涯，唯以覺性為舟。當我們凝視莫高窟壁畫上那些模糊的面容，看見的不僅是千年塵埃，更是每個生命親手寫就的命運劇本。提婆達多的火焰與阿育王的佛塔同存於世，恰似業力天平的兩極－－一端盛滿悔恨的淚水，一端綻放覺悟的蓮花。



王維在輞川別業栽種的辛夷花開了又謝，而《華嚴經》的箴言穿越時空依然灼亮：“一切眾生皆具如來智慧德相，但以妄想執著不能證得。”業力之網看似密佈，卻在每個心念轉折處留有天窗。所謂修行，不過是在業風不息的世間，做自己命運的畫師－－以善念為彩，以慈悲為筆，於無常畫卷上點染永恆晴光。