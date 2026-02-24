楊流昌：相－－學佛隨筆之十

世間諸相，本是心識的投射與變現，著相、入相是眾生的本能常態，離相、破相則是後天修行的覺醒歸途。(資料相) 中評社香港3月19日電／題：相－－學佛隨筆之十



作者 楊流昌



佛教語境中之“相”，是指事物外顯的特徵，經心識觀照、分別取捨後成形，恰如鏡中影、水中月，是眼、耳、鼻、舌、身、意六根與外境交感，共同編織的認知圖景。《大乘入楞伽經》明言：“眼識所見名之為色，耳、鼻、舌、身、意識得者，名之為聲、香、味、觸、法，如是等我說為相。”這圖景看似清晰可感，實則無固定自性，卻成了眾生安立世界、評判萬物的尺規，既纏繞出無盡的執念煩惱，也暗藏著超脫解脫的契機。從著相的沉迷到破相的通透，恰是一場跨越心識牢籠、回歸本真的修行之旅。



著相者，如執燈逐影，將虛妄之象認作實有，困在表象的迷局中不得自拔。世間眾生，多被這層認知迷霧遮蔽本心。秦始皇橫掃六國、一統天下後，執著於“長生相”的永恆，遣徐福率千名童男童女入海求仙，遍尋蓬萊、瀛洲等仙山不死之藥，終究在沙丘宮的寒夜中魂歸塵土，徒留驪山墓的殘垣斷壁，默默訴說著帝王對虛妄之相的極致執念；漢武帝晚年沉迷巫蠱，深陷“權位相”的貪戀，疑神疑鬼間屠戮宗親、株連無辜，釀成巫蠱之禍的驚天慘劇，待幡然醒悟時，唯餘輪台罪己的悲歎，難贖過往罪孽。佛法中最典型的著相，莫過於對“我相”的固守，《金剛經》所列“我相、人相、眾生相、壽者相”，皆是以自我為中心的分別執念。昔有凡夫見僧人佈施，便譏諷“你這般刻意行善，不過是為求福報之名”，卻不知自己早已執著於“行善當無名”的法相，以分別心評判他人言行，反倒落了“執相評相”的雙重執著窠臼。正如段食行者詩雲：“人相我相眾生相，但有一相凡夫樣”，著相之人，終被表象束縛，在是非、美醜、得失的漩渦中輾轉沉淪。



入相則是著相的深化，是心識全然沉溺於表像構建的境界，渾然不覺其虛妄本質，甚至將執念內化為思維定式。禪宗公案中，曾有僧人向趙州禪師叩問：“如何是佛法大意？”趙州禪師淡然答曰：“鎮州蘿蔔重三斤。”僧人滿心期待玄妙妙諦，見狀茫然不解，執著於“佛法當有高深玄妙之相”，反復追問不休，卻不知自己早已入了“佛法必非凡俗、必含玄機”的思維牢籠，將鮮活靈動、不離日用的佛法，死死困在“玄妙”的標籤與想像之中。魏晉時期，玄學盛行，士人皆以“清談放達”為風雅之相，許多人刻意模仿“竹林七賢”的放浪姿態，飲酒服藥、放言無憚、輕視禮教，卻只學其形、未得其神，將“放達”異化為刻意表演的相狀，淪為徒有其表的浮誇之舉，終成東施效顰的笑談。入相之深，便如沉夢之人，將夢境中的悲歡離合、得失榮辱當作真實，即便偶有驚醒的契機，也會轉瞬沉入夢鄉、不願自拔。就像餓鬼道眾生見水成膿血，並非水有膿血自性，而是業力牽引下心識被障，入了“膿血相”的認知閉環，終難窺見水的本貌。入相的本質，是心與相的死死粘連，如蒼蠅落於膠紙，越掙扎便被束縛得越緊。



離相並非否定諸相的客觀顯現，而是不被相所牽絆、不隨相而浮沉，在紛繁表象中始終保持心的清醒與自由。這是一種“見相非相”的敏銳覺察，如清風過林，既觸枝葉、感知百態，又不滯於枝葉、留戀餘韻。陶淵明身處戰亂紛擾的亂世，看透仕途險惡、官場虛偽，毅然掙脫“仕途通達、封侯拜相”的世俗相束縛，“采菊東籬下，悠然見南山”，在躬耕田園的瑣碎勞作中，安享本心的澄澈與安寧。他並非逃避現實、消極避世，而是不執著於“為官顯達才是價值”的世俗評判，在粗茶淡飯、草木閒居中，尋得生命的本真滋味。禪宗二祖慧可，早年曾深陷“神通相”的執念，為求佛法真諦，在雪地裡斷臂明志、苦心修行，卻始終不得要領、難窺門徑。直到達摩祖師當頭棒喝、一語點醒：“佛法非神通之術，而是破相之智，執著神通，反離本心”，他才猛然醒悟，放下對“苦行求法、神通證道”的相狀執著，離於神通、苦行的表象桎梏，終得明心見性、傳承法脈。離相之人，眼中有相而心中無相，如蘇軾所言“竹杖芒鞋輕勝馬，誰怕？一蓑煙雨任平生”，風雨是相、榮辱是相、得失是相，卻皆不能動搖其內心的從容與篤定。他們在柴米油鹽的日常瑣碎中，在宦海沉浮的人生境遇裡，始終保持一份清醒覺察，不被順境貪愛、不被逆境嗔恨，自在隨心而不逾矩。

