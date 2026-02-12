高市選後即欲修憲　值得警惕

中評社北京2月12日電／在國會眾議院選舉之後，日本首相、自民黨總裁高市早苗迅速釋放出修憲的信號，聲稱“將為盡早舉行修憲國民投票創造條件”。



新華社報導，專家指出，日本自民黨獲得眾議院超過三分之二議席，已達到在眾議院發起修憲動議的法定門檻，高市政府或借此加快推動修改和平憲法，只是要真正實現修憲還面臨一些現實制約。



近年來，日本右翼勢力一直利用各種手段架空和平憲法，企圖一步步為日本擴軍備武鬆綁。一系列動向給日本自身和地區帶來巨大風險，對戰後國際秩序構成嚴重挑戰，國際社會應高度警惕。



意欲加速修憲



高市在眾議院選舉後迅速釋放出修憲信號。她9日晚在記者會上稱，她作為首相期待各黨派和國民深化有關修憲的討論，作為自民黨總裁將大力推進包括修憲在內的競選承諾，為盡早舉行修憲國民投票創造條件。



日本媒體報導，高市此前在選戰期間還聲稱，應將自衛隊寫入憲法，通過修憲將自衛隊定位為“有實力的組織”。



自民黨的執政夥伴日本維新會作出了呼應。該黨黨首吉村洋文10日對媒體說，應加快推進相關討論，正面處理憲法第九條中有關自衛隊定位的問題。



日本憲法第九條規定，日本永遠放棄作為國家權利發動的戰爭，永遠放棄將威脅使用或使用武力作為解決國際爭端的手段；日本不保持陸海空軍及其他戰爭力量，不承認國家的交戰權。這是日本憲法的核心條款，也是其被稱為“和平憲法”的主要原因。

