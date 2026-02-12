聞泰科技回應荷蘭法庭對安世半導體案的裁決

中評社北京2月12日電／據聞泰科技：聞泰科技關於荷蘭企業法庭就安世半導體案件最新裁決的聲明



聞泰科技注意到今日荷蘭阿姆斯特丹企業法庭（“企業法庭”）針對安世半導體案件做出最新裁決。企業法庭並未撤銷此前的錯誤決定，未能解除對安世半導體實施的臨時措施，亦未能恢復聞泰科技作為安世半導體股東的合法控制權。企業法庭同時裁定對安世半導體啟動調查程序。我司對這一裁決表示極為失望與強烈不滿。



企業法庭一方面維持了2025年10月以來針對我司及張學政先生的錯誤臨時措施——這一措施正在持續、不可逆地摧毀一家原本運營卓越、貢獻卓著的全球半導體領軍企業，損害上萬名員工、逾2.5萬家客戶及全球產業鏈的利益；另一方面卻裁定啟動所謂“調查程序”，將案件拖入漫長的第二階段。這是一項自相矛盾、邏輯斷裂的裁決：法庭一面承認相關事項仍有待調查，一面卻繼續維持基於片面不實信息作出的臨時措施；一面認可有必要將調查範圍擴大至現任管理層，一面卻縱容同一批臨時管理層繼續把持公司，實質上放任了他們繼續破壞公司運營、切割核心資產、危害全球供應鏈穩定的行為。一個真正致力於維護“企業最佳利益”的法庭，怎麼會放任現任管理層繼續推動一家原本卓越和成功的公司走向衰敗，並在此基礎上進行所謂的“調查”。



聞泰科技從不懼怕任何公正、透明、全面的調查。恰恰相反，我們熱烈歡迎真正意義上的真相查明。 因為真相是聞泰科技最強大的武器。我們堅信，任何客觀、專業、不受地緣政治偏見干擾的調查，最終必將得出唯一可能的結論：聞泰科技及張學政先生在安世半導體的所有行動，均合法、合規、合理，且完全符合公司及所有利益相關方的最佳利益，是帶領安世半導體在過去取得成功的最大動力。



我們注意到，企業法庭的裁決已將調查範圍擴大至安世半導體現任臨時管理層。同時確認了我司在爭議事項上的多項主張。我司敦促企業法庭全面並公正地調查本案，並對安世半導體的現任管理層的一系列不法行為進行徹查，還原事實真相，追究相關人員責任。



我們重申：唯一能夠挽救安世半導體、穩定全球供應鏈、保護所有利益相關方合法權益的方案，是立即、無條件撤銷全部臨時措施，恢復聞泰科技的合法股東權利。



我司將繼續通過一切合法途徑，堅定不移地爭取徹底恢復對安世半導體的全部合法控制權與治理權。這是結束當前亂局、讓安世半導體及半導體產業鏈重回健康發展軌道的唯一正確途徑。我們始終對自身的合法地位與正當權利充滿信心。我司將繼續通過一切法律途徑，堅決捍衛自身權益，維護全球半導體產業鏈的開放、合作與穩定。