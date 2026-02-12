張升民：加強練兵備戰　做好應對突發情況準備

中評社北京2月12日電／新春佳節即將來臨之際，中央軍委副主席張升民11日到駐京部隊看望慰問官兵，代表習近平主席和中央軍委，向部隊官兵致以誠摯問候和新春祝福。他強調，要堅持不懈用習近平強軍思想建連育人，把政治建軍貫徹到部隊建設各領域全過程，引導官兵深刻領悟“兩個確立”的決定性意義，堅決做到“兩個維護”，貫徹軍委主席負責制，錨定實現建軍一百年奮鬥目標攻堅奮進，完成好黨和人民賦予的各項任務。



新華社報導，張升民來到軍事航天部隊某工程技術大隊、北京衛戍區某警衛團，深入基層班排、訓練場、食堂、文化活動中心等，察看部隊戰備訓練情況和生活條件，與官兵親切交談。他勉勵大家堅定聽黨話、跟黨走，練就一身過硬本領，忠實履行擔負職能使命，要求各級加強戰備值班，安排好節日文化生活，讓官兵過一個歡樂、祥和、安全的新春佳節。



張升民指出，要強化政治引領，持續深化政治整訓，大力弘揚優良傳統，打牢聽黨指揮、獻身強軍事業的思想政治根基。要加強練兵備戰，把打仗基本功練扎實，把手中武器裝備運用好，爭當操作能手和打贏精兵，做好應對各種突發情況準備。要堅持依法治軍、從嚴治軍，按綱要抓建、按條令運轉，充分發揮黨組織作用，持續純正基層風氣，保持部隊高度集中統一和安全穩定。