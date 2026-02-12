美軍中校發文建議保留普天間機場

中評社香港2月12日電／共同社報導，圍繞美軍普天間機場（沖繩縣宜野灣市）搬遷至名護市邊野古一事，被派往美國智庫大西洋理事會擔任研究員的美國海軍陸戰隊一名中校日前發表評論文章稱，即使邊野古的替代設施建成後，也應繼續保留普天間機場，並由日美雙方共同使用。



鑒於中國在西太平洋的影響力日益增強，文章還就駐沖繩海軍陸戰隊移師關島指出，此舉“有損戰略威懾力”，建議日美兩國政府重新談判以調整策略。



評論為聯名發表，3日刊登在該理事會的官方網站，並附有免責聲明稱不代表美國政府、國防部或海軍陸戰隊的方針。



美海軍陸戰隊在接受共同社採訪時表示，海軍陸戰隊正依照既定計劃“持續推進美軍整編”，強調上述評論僅為該中校個人觀點。



日美兩國政府1996年達成協議，將歸還因周邊住宅密集而被稱為“全球最危險”的普天間機場。日本政府在1999年的內閣會議上決定將搬遷目的地定為邊野古。



該中校一方面稱讚普天間機場“運用能力極強且安全”，另一方面指出正在邊野古建設的替代設施“在跑道長度和運用能力方面均無法與之相比”，主張同時使用兩處基地可“使作戰靈活性最大化”。



關於2006年日美兩國敲定的駐日美軍整編路線圖中包含的海軍陸戰隊移師關島，文章分析認為，在那之後國際形勢發生了重大變化，特別是中國的影響力持續上升。將美軍從連接日本南西諸島、台灣至菲律賓的“第一島鏈”關鍵節點轉移出去對於中方而言是“正中下懷”，令人擔憂。