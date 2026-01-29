快評：立陶宛再認錯　中方在等實質行動

一周前，魯吉尼埃內接受媒體訪問時說，2021年允許台灣在首都維爾紐斯開設以“台灣”為名的代表處，是個戰略性錯誤。 中評社快評／立陶宛總理魯吉尼埃內11日表示，她願意考慮將設於首都維爾紐斯的“台灣代表處”更名為“台北代表處”，以緩解立陶宛與北京的外交關係。魯吉尼埃內批評前任政府當初決定容許台灣官方以“台灣代表處”命名駐處是倉促行事，“我認為我們可以糾正”。



一周前，魯吉尼埃內接受媒體訪問時說，2021年允許台灣在首都維爾紐斯開設以“台灣”為名的代表處，致使立國與中國大陸的關係急劇惡化，是個戰略性錯誤。



近期西方大國領袖接踵訪華，G7三國（法加英）在列，德國總理梅爾茨、美國總統特朗普也已在計劃行程。世界正在重組複雜的關係，舊有聯盟面臨拆解。近年屢屢挑釁中國、導致雙邊關係惡化的小國如立陶宛、捷克、菲律賓等，也已知錯，並準備重建對華關係了。



上屆捷克政府與台灣發展密切關係，與北京的關係近年來持續惡化。捷克新任總理巴比什的國家安全顧問克莫尼切克早前說，今年布拉格與北京的關係可能會出現“某種轉變”，雙方正醞釀推動關係回暖。



近年來，菲律賓不斷在南中國海挑起事端，與中方發生多次衝突。菲律賓駐美國大使羅穆亞爾德斯10日說，馬尼拉與北京的關係不應僅僅由海上爭端來定義，有必要緩和與中國的緊張關係。



針對立陶宛總理魯吉尼埃內知錯的表態，中國外交部已表明態度，中方同立方溝通的大門始終敞開，希望立方將改善雙邊關係的意願轉化為實際行動，盡早糾正錯誤，為中立關係的正常化積累條件。



中方在等以立陶宛以實際行動糾錯，糾錯須盡早，而且絕非口頭認個錯就能修復與華關係的。中方此一立場、態度也適用於捷克、菲律賓等國。