美以閉門會晤有何盤算？

中評社北京2月12日電／美國總統特朗普11日在白宮會晤以色列總理內塔尼亞胡，討論伊朗、加沙、中東局勢等一系列議題。



新華社報導，專家和媒體普遍認為，內塔尼亞胡此次訪美意在影響美伊談判，說服美方提高對伊要價。美以之間在伊朗問題上有著深度的戰略利益重疊，但也存在政策差異，以色列的盤算或成為美伊談判的“不確定因素”。



但也有人認為，兩人此刻會晤可能是在就軍事行動“對表”。



攜“私貨”緊急赴美？



此次美以領導人會晤持續約3小時，全程閉門，未見媒體，未發表聯合聲明。



特朗普事後在社交媒體上稱，他堅持美伊繼續談判，美方“首選”是達成協議。以色列總理府則發表聲明說，內塔尼亞胡在與特朗普的會晤中強調了以方安全需求，雙方同意繼續保持密切協調。



美國與伊朗代表上周在阿曼舉行間接談判。雙方釋放將繼續談判的信號，但在關鍵問題上未達成共識。伊朗一直表示不會放棄鈾濃縮，不會就本國導彈事宜與美國談判，談判僅限於核計劃。



內塔尼亞胡在此次訪美前表示，他赴美的“首要”目標是推動美伊談判達成“不僅僅涉及伊朗核計劃”的協議。多家媒體披露，內塔尼亞胡原計劃18日訪美。以色列媒體分析，他提前訪美是因為對美伊談判現狀不滿，希望“影響談判”，遊說並敦促特朗普將伊朗彈道導彈問題等納入談判。

