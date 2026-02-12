日產預計2025財年淨虧6500億日元

中評社香港2月12日電／共同社報導，日產汽車12日發佈消息稱，預計2025財年（2025年4月至2026年3月）合併財報將出現6500億日元（約合人民幣293億元）淨虧損。繼上財年的6708億日元之後，將連續兩年巨額虧損。受品牌力下滑影響，全球銷售低迷，公司將計入大規模裁撤重組費用。美國特朗普政府對汽車加徵關稅也構成沉重負擔。



社長伊萬·埃斯皮諾薩在橫濱市的公司總部出席財報發佈會，就巨額虧損表示：“我們從一開始就說今年將是重組的一年。會產生各種成本與減值損失。很遺憾，但在某種意義上符合預期。”他稱目前僅為估算值，未說明虧損的具體構成。



日產2024財年出現巨額虧損的主要原因是，對盈利能力下降、投資額回收前景渺茫的工廠進行了資產減值處理。預計2025財年也面臨因重組而計提減值的壓力。



日產此前以仍在計算經營重建計劃相關費用為由，未公佈淨利潤預期。此次披露的資訊顯示，2025財年合併財報銷售額預期小幅上調為11.9萬億日元，但同比仍下降5.8%；反映主營業務盈虧的營業利潤為虧損600億日元。



2025財年全球銷量預期較此前下調5萬輛，為320萬輛；產量預期也下調10萬輛，為290萬輛。



同時公佈的2025財年前三季度合併財報顯示，淨利潤從上年同期的盈利51億日元跌落為虧損2502億日元。前三季出現虧損為5年來首次。