《中國評論》月刊第338期內容介紹

第338期《中國評論》月刊2026年2月號已出刊（中評社圖片） 中評社香港2月14日電（記者 馬逸群）由中評智庫基金會主辦的第338期《中國評論》月刊2026年2月號已出刊。本期《中國評論》共刊發14篇文章，涵蓋兩岸、國際、文化、歷史等議題。



本期“專題”欄目聚焦中評社20年智庫媒體實踐，刊發了《上海座談會：汪道涵理念與中評社的根脈》《香港座談會：兩岸智庫媒體的實踐與前瞻》和《台北座談會：兩岸理性溝通的經驗與啟示》三篇文章。



《上海座談會：汪道涵理念與中評社的根脈》刊登了中國評論通訊社成立二十周年上海座談會全文實錄。座談會由中國評論通訊社和上海東亞研究所主辦，中國評論通訊社總編輯羅祥喜主持。與會者有：海峽兩岸關係協會副會長李文輝，上海宋慶齡基金會理事汪雨，上海國際問題研究院學術委員會主任委員嚴安林，上海海峽兩岸研究會會長顧祖華，上海東亞研究所所長王海良，上海台灣研究所所長倪永傑，華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所所長仇長根，上海交通大學台灣研究中心主任盛九元，上海市公共關係研究院執行院長李秘，復旦大學台灣研究中心主任信強，上海東亞所兩岸關係研究室主任周天柱，上海東亞所印太安全研究室主任胡志勇。與會者回顧了中評社在汪道涵先生的倡議下成立20年來的歷程，寄望中評社未來繼承好汪老的精神理念，並發揚光大。



《香港座談會：兩岸智庫媒體的實踐與前瞻》刊登了中國評論通訊社成立二十周年香港座談會全文實錄。座談會由中國評論通訊社主辦，中國評論通訊社總編輯羅祥喜主持。與會者有：全國台灣研究會會長汪毅夫，海協會前秘書長楊流昌，北京大學台灣研究院院長李義虎，兩岸關係和平發展協同創新中心主任、廈門大學台灣研究院特聘教授劉國深，中國國民黨文傳會前主委李建榮，台灣中評社社長俞雨霖，香港中國學術研究院院長黃平，澳門大學社會科學學院院長胡偉星，中國人民大學兩岸關係研究中心主任王英津，香港中觀研究所所長劉瀾昌，香港戰略安全研究所所長李風，中美交流基金會政策顧問李劍諸，香港新聞聯副主席郭一鳴，香港資深媒體人紀碩鳴。與會者高度肯定中評社20年來的獨特價值與歷史貢獻，銘記汪道涵、郭偉峰兩位先生的精神，對中評智庫媒體的未來使命進行了深刻展望。

