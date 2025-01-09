林祥雄：藝術為了和平　世界更加美好

霛龜造型的林祥雄美術館坐落在馬來西亞檳城海濱，晚間七彩變幻，成為檳城新地標。 中評社香港2月17電（記者 王評）如今每到夜晚，馬來西亞檳城的海陸交界之處就會有一個巨大的變幻著七彩祥光的靈龜，以現實與夢幻合體的璀璨，吸引著來自世界各地的人們的目光。而這個美麗檳城的最新地標的設計者、締造者，正是數十年踐行“藝術為了和平”的著名藝術家林祥雄。



這位堅信唯有通過文明的對話與融合，世界才能走向更美好的未來的哲人，也是迄今為止唯一能夠自己出資興建具有地標性質的大型美術館的著名畫家。而他幾十年的堅持，就是藝術為了和平，讓世界更加美好。以他的視角，藝術為了和平並不是空洞的口號，而是通過渲染戰爭苦難的畫面，讓面對畫作的觀眾能夠通關感官刺激，凝聚對和平的珍視，進而為凝聚守護和平的共識。



2025年12月14日，正值林祥雄80壽辰，由他獨資興建的“林祥雄美術館”舉行了盛大開幕儀式。從藝60年的林祥雄神采奕奕、豪氣勃發，不僅一整天參加演講、接待法國前總理拉法蘭等貴賓的活動毫無倦色，晚上更是酒到杯乾，將大藝術家、大企業家和社會活動家的風采盡情展現。



林祥雄在開幕當天面對數百名來賓作了熱情洋溢的致詞。他不僅回顧了自己橫跨一個甲子的藝術人生，並宣佈林祥雄美術館會向全民、向全世界熱愛藝術與和平的人敞開。



他表示，“文明對話”這一理念，他自己已經實踐了將近30年。無論是通過論壇、藝術創作還是公共表達，從上世紀到本世紀，他始終朝著既定的目標前行。他對藝術的力量深信不疑：“藝術家與文化藝術本身，看似柔弱，卻蘊含著深遠的生命力。政治、經濟與人文藝術，若能並肩同行、相互支撐，向人類清晰宣示和平共存的共同目標，這將是人類社會最崇高的追求。”