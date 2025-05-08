中評鏡頭：馬年將至 維園年宵市場喜氣洋洋

馬形氣球歡樂多（中評社 郭至君攝） 中評社香港2月14日電（記者 郭至君）農曆新年將至，年宵市場向來是香港最具節慶氣氛的掃街熱點。全港規模最大的維園年宵市場於2月11日正式開鑼，今年現場共設有400個攤位，包括180個濕貨攤位、216個乾貨攤位以及4個快餐攤位，從象徵馬年好運的精品到香氣四溢的熟食攤檔一應俱全，一站式滿足市民辦年貨、買年花、掃賀年美食及選購馬年主題精品的需求。



中評社記者現場看到，維園年宵市場不少乾貨攤位推出各式創意馬年精品，包括馬形公仔、馬年揮春、馬元素飾品、手作擺設及MBTI風格馬年公仔等，特別受到年輕人及學生歡迎。維園年宵向來都是中學生們實踐營商理念的熱點，據統計，今年至少有10個攤檔由中學生及大學生主理，大部分以生肖“馬”為主題，學生們創意十足，更有不少匙扣以大熱歌詞、潮語製作，充滿趣味。



除維多利亞公園外，2026年隸屬於食環署年宵花市還有15個，分佈在全港不同的各個區，而非隸屬於食環署的2個年宵則有龍騰觀塘新春夜市，以及啟德體育園美食海灣。根據過往安排，政府會為年宵市場設立網上實時人流情況，讓大家在前往年宵市場之前，可以見到各個年宵花市市場的人流情況，並以不同的顏色指示，方便安排自身出行。

