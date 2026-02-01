民建聯：將於全國兩會提逾20項建議提案

民建聯多位港區全國人大代表13日召開記者會公布兩會重點建議（中評社 盧哲攝） 中評社香港2月14日電（記者 盧哲）2026年全國兩會將於三月初在北京召開。民建聯13日在香港召開記者會表示，民建聯港區全國人大代表及全國政協委員今年將提交超過20項建議和提案，聚焦對接國家“十五五”規劃，推動香港融入及服務國家發展大局、發揮香港優勢，助力國家高質量發展。



民建聯多位港區全國人大代表13日召開記者會公布兩會重點建議。港區全國人大代表召集人陳勇、港區全國人大代表陳仲尼、港區全國人大代表黃英豪、港區全國人大代表朱立威、港區全國人大代表黃冰芬出席記者會。



為構建高效物流樞紐與智慧能源體系，鞏固航運中心與支撐北都發展，港區全國人大代表召集人陳勇提出了兩項建議。首先是《關於推動粵港澳大灣區港口整體發展的建議》，他主張強化基礎設施合作，打造大灣區智慧冷鏈樞紐，並擴大“三地一鎖計劃”覆蓋範圍，構建覆蓋海陸空的高效跨境物流網路，以提升整體貿易流通效率。



另外，為了提速提質建設北部都會區，陳勇提出《關於以“電-算-碳”一體化能源體系先行支撐香港北部都會區高質量發展的政策建議》。核心內容包括建立高層級跨區域協調機制、明確中央能源企業牽頭主體地位，並制定“三年三步走”戰略，旨在破解能源供給瓶頸，為北部都會區打造國際創科中心提供堅實保障。