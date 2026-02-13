春節前夕　中央領導同志看望老同志

2月6日下午，中央軍委慰問駐京部隊老幹部迎新春文藝演出在中國劇院舉行。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平觀看演出，向在座的軍隊老同志，向全軍離退休老幹部，致以節日問候和新春祝福。新華社 中評社北京2月13日電／春節前夕，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平等黨和國家領導人分別看望或委託有關方面負責同志看望了胡錦濤、朱鎔基、李瑞環、溫家寶、賈慶林、張德江、俞正聲、栗戰書、汪洋、宋平、李嵐清、曾慶紅、吳官正、李長春、羅幹、賀國強、劉雲山、王岐山、張高麗和田紀雲、遲浩田、王樂泉、王兆國、回良玉、劉淇、吳儀、曹剛川、曾培炎、王剛、劉延東、李源潮、馬凱、孫春蘭、李建國、范長龍、孟建柱、郭金龍、王晨、劉鶴、楊潔篪、楊曉渡、陳全國、郭聲琨、王漢斌、何勇、杜青林、趙洪祝、尤權、李鐵映、許嘉璐、蔣正華、顧秀蓮、盛華仁、路甬祥、華建敏、陳至立、司馬義·鐵力瓦爾地、蔣樹聲、王勝俊、陳昌智、嚴雋琪、張平、向巴平措、張寶文、曹建明、張春賢、吉炳軒、艾力更·依明巴海、萬鄂湘、陳竺、白瑪赤林、唐家璇、戴秉國、常萬全、趙克志、韓杼濱、賈春旺、宋健、胡啟立、王忠禹、李貴鮮、郝建秀、徐匡迪、張懷西、李蒙、廖暉、白立忱、陳奎元、阿不來提·阿不都熱西提、李兆焯、黃孟復、張梅穎、張榕明、錢運錄、孫家正、李金華、鄭萬通、鄧朴方、厲無畏、陳宗興、王志珍、韓啟德、林文漪、羅富和、李海峰、陳元、周小川、王家瑞、齊續春、馬培華、劉曉峰、王欽敏、張慶黎、劉奇葆、董建華、萬鋼、盧展工、王正偉、馬飈、陳曉光、楊傳堂、李斌、汪永清、辜勝阻、劉新成等老同志，向他們致以誠摯的節日問候，衷心祝願他們新春愉快、健康長壽。



新華社報導，老同志們對此表示感謝，對習近平總書記作為黨中央的核心、全黨的核心衷心擁護，高度評價黨和國家過去一年各項事業取得的顯著成就。大家一致認為，“十四五”收官之年，以習近平同志為核心的黨中央團結帶領全黨全軍全國各族人民迎難而上、奮力拼搏，順利完成經濟社會發展主要目標任務，中國式現代化邁出新的堅實步伐。老同志們希望全黨全軍全國各族人民更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大和二十屆歷次全會精神，深刻領悟“兩個確立”的決定性意義，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，以歷史主動精神克難關、戰風險、迎挑戰，努力實現“十五五”良好開局，不斷開創以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業新局面。