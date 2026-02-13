美軍調遣第二艘航母前往中東

“傑拉爾德·R·福特”號航母 中評社北京2月13日電／新華社援引美國媒體12日報導，美軍當天從加勒比海調遣一艘航母前往中東，這意味著不久後美軍在中東將同時部署兩艘航母。



“全球最大航母已受命從加勒比海駛向中東。”美聯社援引消息人士的話報導說，“這對‘傑拉爾德·R·福特’號航母而言是一次快速轉向。2025年10月，（美國總統）特朗普將該航母從地中海調往加勒比海。”



《紐約時報》也報導說，“傑拉爾德·R·福特”號航母及其護航艦艇已奉命從加勒比海前往中東，“預計4月底或5月初方能返回母港”。報導援引消息人士的話說，艦上人員當天早些時候得知這一決定。



“傑拉爾德·R·福特”號去年被調往加勒比海參與美軍封鎖委內瑞拉行動。



美國媒體11日曾報導，五角大樓準備向中東部署第二艘航母，這艘航母是“喬治·H·W·布什”號，預計兩周後從美國東海岸出發。但報導同時表示，計劃可能會有調整。



目前，美軍“亞伯拉罕·林肯”號航母打擊群已部署在中東。特朗普10日接受美國阿克西奧斯新聞網站採訪時說，他正在考慮派遣第二個航母打擊群前往中東，以準備在與伊朗談判失敗時採取軍事行動。



美國上一次在中東部署“雙航母”是2025年4月。“哈里·杜魯門”號航母打擊群和“卡爾·文森”號航母打擊群對也門胡塞武裝發起大規模空襲。