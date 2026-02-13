為何各國爭相“上天”組網？

中評社北京2月13日電／2月12日，一枚歐洲阿麗亞娜6型運載火箭從法屬圭亞那庫魯航天中心升空，為美國亞馬遜公司的低地軌道衛星計劃（Amazon Leo）部署32顆衛星。此次發射是多國競相佈局衛星互聯網的又一縮影。



新華社報導，衛星互聯網是一種通過人造地球衛星作為信號中轉站，為用戶提供寬帶互聯網接入服務的通信網絡系統。隨著技術進步與需求爆發，該系統已從地面通信網絡的補充，演變為數字時代的關鍵太空基礎設施。



太空組網競爭“升溫”



美國企業正密集佈局衛星互聯網。其中，美國太空探索技術公司推進最快，其“星鏈”項目2019年開始部署衛星，目前在軌衛星超過9000顆，服務用戶超900萬，是全球規模最大、部署最快的低軌衛星互聯網系統。



美國亞馬遜公司、藍色起源公司、AST太空移動公司等企業也推出自己的衛星互聯網項目，只是在組網規模、目標客戶、應用場景等方面存在差異。例如，藍色起源公司的衛星互聯網項目“泰拉波”系統專門面向企業級用戶，AST太空移動公司則主推衛星與普通智能手機直連服務。



中國在衛星互聯網領域形成了以“國家隊”為主導、多方商業力量參與的格局，目標成為“萬星星座”的GW星座及千帆星座等大型星座正加速組網，海南商業航天發射場進入常態化運行。



歐洲方面，除歐洲通信衛星一網公司的“一網”等商業網絡外，歐盟正在籌建由約290顆衛星組成的IRIS2網絡，為歐盟機構和成員國提供專屬的加密通信骨幹網，計劃在2029年提供初始服務。



日本、俄羅斯、加拿大、韓國等國也在積極開展衛星互聯網項目。據日本《產經新聞》1月初報導，日本政府正著手打造“日本版星鏈”系統，在2025財年補充預算中列出1500億日元（約合9.8億美元）作為對相關企業的補助。

