逾6億美元撥款“被砍”　4州起訴特朗普政府

中評社北京2月13日電／特朗普政府近日宣佈，計劃取消給4個民主黨執政州的逾6億美元公共衛生撥款。加利福尼亞州、科羅拉多州、伊利諾伊州和明尼蘇達州的總檢察長11日聯合向聯邦法院提起訴訟。



新華社援引美國媒體報導，美國衛生與公共服務部9日通知國會，計劃削減對上述4州的公共衛生撥款，理由是這些撥款“與相關機構的優先事項不符”。這些資金由美國疾病控制和預防中心管理，用於資助重要的公共衛生基礎設施，以及艾滋病等重大疾病的檢測和治療。削減經費舉措預計將在數周內完成。



加州總檢察長羅布·邦塔11日發表聲明稱，在上述4個州中，加州面臨的削減幅度最大。《洛杉磯時報》援引公共衛生專家警告稱，削減公共衛生資金將危及加州主要的艾滋病疫情早期預警系統之一，使社區更易受到未被發現的疾病傳播影響。



相關訴訟已提交至伊利諾伊州北區聯邦地區法院。訴訟稱，相關削減決定將對各州公共衛生體系造成“不可彌補的損害”，並指該決定基於“政治敵意”。各州總檢察長同時向法院提出了臨時限制令動議，要求在訴訟審理期間阻止資金削減措施生效。



訴訟文件還指出，相關資金削減計劃違反了美國聯邦《行政程序法》關於合理決策程序的要求，並且由於對既有撥款附加追溯性條件，超越了相關機構的法定權限，違反美國憲法的相關規定。



邦塔在聲明中稱，特朗普政府正利用聯邦資金“迫使各州和地方遵循其議程”，並強調各州總檢察長將在特朗普政府採取違法行為時繼續提起訴訟。