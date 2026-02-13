美國土安全部“停擺”有何影響？

中評社北京2月13日電／美國國會參議院12日未能推進對國土安全部的撥款法案。由於給國土安全部的臨時撥款即將於13日到期，該部門將很快面臨“停擺”。美國國土安全部的主要職能是什麼？緣何面臨“停擺”？“停擺”影響幾何？



有何職能



新華社報導，美國國土安全部于2001年“9·11”恐怖襲擊後成立，職責包括邊境管制、機場安保、災害應對、移民事務以及防止恐怖活動等。負責保護美國總統等重要政要的特勤局亦屬於該部。



“9·11”恐襲後，美國政府採取行動對政府部門和情報機構進行重大重組。2002年11月，美國國會通過了《國土安全法案》，經時任美國總統小布什簽署成法，國土安全部正式成立，將聯邦政府內20多個與國防和情報相關機構的全部或部分歸於麾下。其中，移民和歸化局以及海關總署被解散，其大部分職能轉移到國土安全部內的三個新機構——移民與海關執法局、公民與移民服務局、海關與邊境保護局，即目前廣受關注的三個移民事務和執法部門。



據悉，國土安全部目前是美國職員人數第三多的聯邦政府部門，人員總數僅次於國防部和退伍軍人事務部。



緣何“停擺”



2025年12月起，移民與海關執法局、海關與邊境保護局數千名執法人員在明尼蘇達州展開針對非法移民的執法行動。今年1月，執法人員在該州最大城市明尼阿波利斯市抓捕非法移民時，先後開槍打死兩名美國公民，當地緊張局勢升溫，並引發全美多地抗議。



共和黨與民主黨在移民執法問題上早已存在的分歧因此加劇。民主黨人強烈要求對國土安全部和聯邦執法行動進行改革，並威脅要阻止對該部門撥款。經過兩黨緊張談判，1月30日晚，國會參議院在政府多個部門資金耗盡前通過撥款法案，為聯邦政府多個部門提供資金至本財年結束，即9月30日，但僅按現有水平為國土安全部提供臨時撥款至2月13日，以便兩黨繼續就改進該部門運作進行談判。2月3日，國會眾議院通過上述撥款法案。

