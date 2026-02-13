起底菲律賓海警的“南海生意經”

2023年2月，菲方炒作中方採用所謂“激光照射”開展南海執法的活動。（來源：菲律賓武裝部隊社交帳號） 中評社北京2月13日電／自2023年以來，中菲南海爭端呈現出一種高頻震蕩的態勢。外界習慣從地緣政治的大國博弈視角解讀這一現象，但如果將目光下沉至菲律賓國內的行政與預算體系，會發現另一條更為隱秘且穩固的驅動邏輯。



南海之聲報導，菲律賓海岸警衛隊（PCG）作為菲律賓南海政策最忠實的執行者，南海爭端對其已不再單純是所謂“主權”維護的任務，而逐漸演變為一次機構擴張的戰略機遇。通過執行一套被稱為“透明度倡議”的策略，菲律賓海岸警衛隊成功構建了一個閉環：製造並曝光海上摩擦，壟斷輿論敘事，倒逼國會增加預算，兌現官員晉升。



在這條利益鏈中，海上的撞擊是燃料，攝像機的鏡頭是武器，而最終收割的，是高達數億比索的機密資金與部分官員肩章上新增的將星。



01 什麼是“透明度倡議”？



要理解這套機制，首先必須釐清其核心工具：“透明度倡議”。



簡單來說，這是一套“通過系統性曝光灰色地帶行動，以奪取輿論主導權”的媒體戰術。其核心邏輯不再是尋求菲律賓早已簽署的《南海各方行為宣言》所提倡的協商與對話，而是將攝像機鏡頭視為比艦炮更重要的武器，旨在通過“公開羞辱”迫使對方付出聲譽成本。



它的落地執行，標誌著菲律賓南海政策的徹底轉向。



馬科斯政府2022年6月上台執政後，迅速摒棄了杜特爾特政府遵循的“安靜外交”原則——即傾向於將海上摩擦置於幕後，通過雙邊渠道低調處理。



標誌性的轉折點出現在2023年2月6日。



當日，菲律賓海岸警衛隊公開指控中國海警船使用“軍用激光”照射其船只，並首次通過社交媒體向全球同步發布所謂“現場證據”，主動將外交爭端推向國際輿論場，試圖讓本應存在區域內的南海議題變成國際公共議題。這一事件，被視為其“透明度倡議”的起點。



但這套戰術並非菲律賓原創，而是有著明確的外部智力輸入。



其理論框架主要源自美國斯坦福大學“戈爾迪之結國家安全創新中心”（Gordian Knot Center）發起的“妙手項目”（Project Myoushu，現更名為“海光計劃”SeaLight Program）。



美國海軍學會曾刊發該項目團隊的分析文章，標題直指其核心理念，“照亮海洋灰色地帶”。該項目負責人、前美國空軍上校雷蒙德·鮑威爾將其策略定義為“強硬透明度”（Assertive Transparency），即“刻意尋找灰色地帶的黑暗空間並將其曝光”。



在多次接受媒體採訪時，雷蒙德·鮑威爾承認該項目通過持續提供衛星數據與策略建議，為菲律賓政府採取更激進的曝光策略提供了關鍵的“信心支持”，從而推動了馬尼拉方面的策略轉向。

