美國加徵關稅90%由美企業和消費者承擔

中評社北京2月13日電／美國紐約聯邦儲備銀行12日公佈一份研究結果顯示，美國政府2025年加徵關稅所產生的額外成本中約有90%由美國消費者和企業承擔。美國政府此前多次宣稱，“關稅由外國出口商承擔”，給美國帶來鉅額收入。



新華社報導，這份研究由紐約聯儲銀行和美國哥倫比亞大學聯合進行。研究測算，美國平均法定關稅稅率從2025年年初的2.6%升至當年年底的13%。2025年1月至8月，美國進口商和消費者承擔了新增關稅的94%；9月至10月，這一比例為92%；11月，這一比例為86%。



研究結果顯示，以2025年年末美國平均關稅率為13%計算，美國市場上受關稅影響的進口商品價格比不受影響的商品價格高11%。研究人員表示，這意味著美國企業和消費者承擔了加徵關稅帶來的大部分經濟負擔。



這份研究援引了哈佛大學教授、IMF前第一副總裁戈皮納特日前發表在美國全國經濟研究所網站上的論文佐證觀點。戈皮納特在論文中表示，2018年至2019年及2025年的相關數據顯示，美國政府對貿易伙伴加徵關稅幾乎100%轉嫁到美國進口商品價格上，由美國企業和消費者承擔大部分成本。



美國曼斯菲爾德基金會高級研究員布魯斯·克林納表示，其實人們對這樣的研究結果“一直心知肚明”。美國稅收基金會數據顯示，美國政府2025年加徵關稅相當於向每個美國家庭徵稅1000美元。



越來越多研究結果顯示，高關稅給美國經濟帶來的傷害遠超收益。德國基爾世界經濟研究所此前發佈報告說，美國政府加徵關稅實際上是對進口商品徵收的消費稅，加徵關稅中96%由美國進口商和消費者承擔，導致消費者可選擇的商品種類和數量大為減少。