玉淵譚天：日本正在邁出“危險的三步”

中評社北京2月13日電／據玉淵譚天：隨著日本眾議院選舉塵埃落定，高市早苗所領導的自民黨憑借超過三分之二的議席優勢，獲得了單方面推動立法程序的主動權。選舉前後，高市早苗多次在修改憲法及修訂“安保三文件”等議題上發表激進言論。



對此，中方的回應中，有一句話，值得注意：



本次選舉反映一些深層次、結構性的問題以及思潮、動向、趨勢，值得日本各界有識之士和國際社會深思。殷鑒不遠，不可不察。



選舉是日本的國內事務，在過往的回應中，中方很少給出直接評價。這一次罕見的評價，是極其嚴厲的預警：



在未來一段時間，日本政策將不只是簡單的國內政治問題，更可能對中國乃至整個世界產生潛在影響。



一個細節是，選舉期間，政策辯論時，本應被充分討論的“修憲”與“安保三文件”等核心安全問題，都在高市的強勢主導下被刻意簡化、略過。



正是在這樣的背景下，中方不僅提出預警，還明確表示將密切關注相關動向，並對日保持高壓態勢。



南開大學日本研究院專家丁諾舟表示，高市早苗的安全政策是一套環環相扣的“戰爭策源”路徑圖。



第一層，是“實”的層面，這主要體現在對“安保三文件”的漸進式蠶食：



將防衛費提升至GDP的2%、研發進攻性導彈、放寬殺傷性武器出口。



這樣的手法目的很明確：在具體裝備和實操層面，一點點磨掉“專守防衛”的限制，讓日本的進攻性軍事力量在既成事實中完成質變。



第二層，是“名”的層面，通過“修憲”尋求軍事擴張的“合法化”。



正如上面所說，現在日本政壇的環境下，高市早苗通過包裝來欺騙國際社會的風險大大提升。



這是頂層設計的重構。其核心目的，就是讓日本徹底擺脫戰後體制，獲得自民黨夢寐以求的、不受限制的“完整戰爭權”。

