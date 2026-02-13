中國發佈《互聯網平台反壟斷合規指引》

中評社北京2月13日電／13日，中國市場監管總局發佈《互聯網平台反壟斷合規指引》，旨在促進平台經濟創新和健康發展，為平台經營者開展反壟斷合規提供清晰指引。



新華社報導，近年來，中國平台經濟快速發展，在提高社會資源配置效率、推動技術創新和產業變革、促進經濟社會發展等方面發揮著重要作用。互聯網平台具有獨特的競爭特點和規律，在壟斷行為類型、表現、損害等方面與傳統領域存在一定差異。此次發佈的指引是對反壟斷合規制度規則的進一步細化，進一步健全平台經濟領域反壟斷常態化監管制度。



指引共五章38條，針對互聯網平台相關壟斷風險識別、風險管理、合規保障機制等作出規定，內容包括細化四類壟斷風險識別的考慮因素、列舉反壟斷合規風險管理的有效措施、提出反壟斷合規保障機制等。其中，指引列舉了平台間算法共謀、平台不公平高價、平台低於成本銷售、封禁屏蔽、“二選一”行為、“全網最低價”等風險示例。



據瞭解，此次發佈的指引是關於互聯網平台的專項反壟斷合規指引，旨在對平台經營者反壟斷合規提供一般性指引，不具有強制性。認定一項行為是否構成反壟斷法禁止的壟斷行為，需要依據反壟斷法及相關法規規章，經過調查取證和分析論證方能得出結論。