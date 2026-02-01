林龍安：香港須建全球跨境科創金融樞紐

港區全國政協委員林龍安接受中評社兩會專訪。（中評社 高映竹攝） 中評社香港2月17日電（記者 高映竹）在全球經濟格局大調整的時代背景下，香港正站在歷史的十字路口。這座曾經憑藉“轉口貿易、航運、金融、地產”四大經濟支柱騰飛的城市，如今面臨著地緣政治博弈、內地城市崛起、人才結構重塑等多重挑戰。如何在變局中開新局？如何在新一輪全球競爭中佔據制高點？港區全國政協委員林龍安接受中評社兩會專訪時強調：“我希望十年後的香港，能在‘國際金融中心’之外，牢牢貼上‘全球跨境科創金融樞紐’的核心標籤。”



“一國兩制”：香港最核心的不可替代特質



提及香港在國際的“仲介人”角色，林龍安指出，香港最核心的不可替代特質，是“一國兩制”賦予的制度唯一性——作為中國唯一實行普通法的司法管轄區，香港兼具國家主權保障與高度自治優勢，成為內地與全球雙向連通的專屬制度門戶。



“這一特質造就了香港戰略排他性，”林龍安解釋道，“依託離岸人民幣交易、中概股回流等核心金融樞紐地位，整合大灣區腹地資源與全球通用規則，形成的‘在岸＋離岸’雙重屬性，是其他國際金融中心無法複製的。”



在地緣政治波動加劇的當下，這一特質的戰略價值更加凸顯。林龍安認為，香港已成為稀缺的確定性錨點，憑藉憲制保障的制度穩定性，成為資本與企業的中立避風港、跨境規則的核心轉換器。他強調：“這種抗風險能力並非單純的人才和經驗所能替代。”



與其擔心“零和博弈”不如追求“戰略共生”



面對內地海南自貿港封關運作、上海深圳金融功能日趨成熟的競爭態勢，外界不乏對香港前景的擔憂。然而，林龍安對此有著截然不同的判斷：“香港與內地金融中心的協作，不是零和博弈，而是戰略共生。”



他進一步闡述了理想的分工體系：香港應與上海形成“在岸＋離岸”雙核心，與深圳打造科技金融協同體，與海南共建跨境金融創新試驗田。林龍安描繪道：“理想狀態是形成‘香港聯通全球、上海引領在岸、深圳驅動科技、海南探索開放’的分工體系，讓香港的國際優勢與內地的市場深度、科創活力、政策空間充分結合，實現聚合效應，共同為中國經濟高品質發展與金融強國建設提供強大支撐。”



香港、上海、深圳、海南四地各展所長，錯位互補。具體而言，林龍安建議香港聚焦跨境資本流動、資產管理、風險管理、國際上市融資與普通法爭端解決，成為中國對接全球金融體系的“超級連絡人”；上海側重在岸市場建設、金融產品定價、人民幣國際化在岸端與金融科技監管創新，與香港形成“雙核心”互補格局。深圳依託大灣區科創產業集群，聚焦金融科技應用、跨境金融創新、創業板與私募通，打造深港金融科技全球中心；海南則憑藉“零關稅＋封關運作”優勢，探索資本項目開放、跨境資管試點與離岸貿易結算，成為香港金融創新的“南部分支”。

