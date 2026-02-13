跨國大橋成為美加關係震盪“風向標”

中評社北京2月13日電／連接美國密歇根州與加拿大安大略省的戈迪·豪跨國大橋竣工在即。美國總統特朗普突然“發難”，稱將阻止大橋建成通車。他還宣稱加拿大對美貿易“不公平”，要求大橋至少一半產權歸美國。



新華社報導，美加媒體和專家認為，特朗普政府此時借大橋“炮轟”加拿大的背後，是“貿易霸凌”“金主遊說”以及“私人恩怨”等種種算計。這座跨國大橋，成為美加關係“結構性震盪”過程中的一個“風向標”。



這座大橋有何來頭



特朗普近日圍繞戈迪·豪大橋產權公開“炮轟”加拿大。他10日與加總理馬克·卡尼通電話時稱，“無法接受”加拿大“控制”這座大橋的通行權，也不能接受“大橋建設中沒有使用更多美國生產的材料”。前一天，他在社交媒體上抱怨加拿大對美貿易“不公平”，要求大橋至少一半產權歸美國所有。



這與特朗普在首個總統任期內的相關表態大相徑庭。當時的美國政府公開支持該項目，美加在2017年2月發表的聯合聲明說，這座大橋將成為雙方“重要經濟紐帶”。



對於特朗普政府突然“發難”，加拿大政府表現克制。卡尼10日說，他已告訴特朗普，大橋建設過程中使用了美國鋼材並雇用了美國工人。



跨國大橋“落地”于美國密歇根州。該州民主黨籍州長格蕾琴·惠特默辦公室申明，雖然大橋由加方出資建造，但將按雙方共同所有權協議運營。



戈迪·豪大橋橫跨底特律河，連接美國密歇根州底特律市與加拿大安大略省溫莎市，以已故加拿大冰球明星名字命名，原計劃2026年經測試和審批後開放通車。



大橋2018年開始建設，採取“加方出資、雙方共享”方式，加拿大聯邦政府全額投資64億加元（約合47億美元），並計劃利用今後的通行費回收成本。加方將在收回成本後與密歇根州共享收益，密歇根州名義上已擁有半數產權，但無需承擔建設費用。



戈迪·豪大橋被普遍視為事關美加經貿與供應鏈安全的關鍵基礎設施。據美國媒體報導，該大橋通車後，將成為美加邊境最大的陸路口岸，預計每天將有6000人由此通道前往底特律。大橋還將兩國多條重要公路連接起來，避免貨運車輛穿越城市街道，緩解貨運交通壓力。

