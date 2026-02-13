22歲菲律賓女子染登革熱到港旅遊時病發離世

中評社香港2月13日電／香港衞生防護中心公布，在過去一星期錄得1宗外地傳入的登革熱感染個案，病人併發休克及多重器官衰竭，周日離世，她於潛伏期內曾身處菲律賓。



RTHK報導，中心表示，這名22歲女患者住在菲律賓，她本月3日與家人一同到訪香港旅遊，翌日出現發燒、頭痛、咳嗽和嘔吐，本月5日到廣華醫院急症室求醫，隨後出現氣促及胸口痛，於上周六再次求醫並入住廣華醫院深切治療部，她的情況一直危殆，延至周日不治。6名與她一同到訪香港的家人，暫時沒有出現病徵，正接受醫學監察。



中心表示，登革熱病毒有四種血清型，感染一種血清型並康復後，仍有機會感染另一種血清型；第二次感染有較高風險出現重症登革熱，包括出血及休克等嚴重併發症。由於登革熱在菲律賓屬風土病，四種血清型病毒共同流行，不排除病人今次是二次感染另一種血清型病毒，導致嚴重併發症。中心會為病人的樣本進行進一步化驗。



截至昨日，香港今年錄得7宗外地傳入的登革熱個案；去年錄得59宗登革熱個案，全部屬外地傳入。



中心總監徐樂堅醫生提醒市民，亞熱帶及部分溫帶地區的氣溫仍然適合蚊媒滋生，市民前往受蚊傳疾病影響的地區，應採取措施防止被蚊叮咬，包括穿著寬鬆、淺色的長袖上衣及長褲，並於外露的皮膚及衣服塗上含避蚊胺成分的昆蟲驅避劑。