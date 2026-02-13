王毅會見烏克蘭外長瑟比加

2月13日晚，中共中央政治局委員、外交部長王毅在出席慕尼黑安全會議期間應約會見烏克蘭外長瑟比加。新華社 中評社北京2月13日電／中共中央政治局委員、外交部長王毅13日在出席慕尼黑安全會議期間會見烏克蘭外長瑟比加。



新華社報導，王毅表示，今年是中烏建立戰略伙伴關係15周年，明年兩國將迎來建交35周年。國際形勢發生很大變化，但中方秉持相互尊重、平等互利、合作共贏的建交初心，珍視中烏傳統友好，持續推進兩國各領域合作。去年，中烏貿易穩定發展，中國繼續保持烏最大貿易伙伴和最大進口來源國地位，兩國政府間合作委員會各分委會會議接續舉辦，為兩國人民帶來福祉。中烏關係要錨定正確方向，保持穩定健康發展。中方願為烏提供新的人道主義援助。希望烏方繼續確保中國在烏人員和機構安全。



王毅說，近段時間，圍繞烏克蘭危機的各種對話密集推進，令人欣慰。中方的立場一以貫之，始終以習近平主席提出的“四個應該”作為根本遵循，堅持客觀公正，積極勸和促談。我們願同烏方保持溝通，同國際社會一道，為危機早日政治解決發揮建設性作用。



瑟比加表示，烏中傳統友好，是重要戰略伙伴。中國是有重要國際影響的大國。烏方高度重視發展對華關係。作為烏方最大貿易伙伴，兩國合作潛力巨大。烏方堅持一個中國原則，將採取切實措施，保障在烏中國公民和企業的安全和合法權益。烏方讚賞中方始終尊重各國主權和領土完整，為勸和促談作出積極努力。烏克蘭的戰爭該結束了，期待中方為早日實現停火和全面和平發揮重要作用。