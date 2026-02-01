李政宏答中評：冀兩岸企業家攜手促產業融合

全國台企聯會長李政宏（中評社 盧哲攝） 中評社福州2月14日電（記者 盧哲）全國台企聯會長李政宏近日接受中評社記者訪問表示，面對“十五五”規劃機遇，期待兩岸企業家能夠用好兩岸交流平台、共同協商，促進兩岸產業深度融合。希望兩岸企業家強強攜手，共同抵禦風險，共贏未來。



中共中央台辦、國務院台辦11日在福建省福州市看望慰問台商台胞，舉辦台商台胞迎新春座談會和“謀發展促融合——兩岸同胞共賀丙午新春”聯誼活動。全國台企聯部分會務幹部，各地台協會會長、台商台胞台青代表，島內工商界人士和馬祖、金門鄉親200餘人參加活動。



“宋主任特別趕到福州來看望慰問台商台胞，陪兩岸同胞陪台灣同胞賀新春，我們都覺得非常的感動，特別是安排在福州有很深刻的意義——來有福之州過幸福之年，含義是非常的吉祥，也祝福我們兩岸的朋友們馬到成功，馬年行大運。”全國台企聯會長李政宏在活動後受訪表示。



李政宏談到，過去一年來，廣大台商、台企在大陸發展的信心持續增強，企業經營穩健發展、增資擴產轉型升級的意願也顯著提高，越來越多的台商主動參與到大陸的鄉村振興、公益慈善，投身到兩岸交流中來，為兩岸經濟融合發展和兩岸關係和平發展注入更多的活力。



李政宏指出，目前地緣政治還是比較動蕩不安，世界整體經濟變幻莫測，因此，面對“十五五”規劃機遇，期待兩岸企業家朋友能夠共同協商，錨定規劃裡備受關註的AI人工智能、綠色環保、低空經濟、生物醫藥等等產業，“我們應該要去聚焦，希望兩岸的產業能夠深度的融合。”