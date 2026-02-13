王毅：中阿合作不應被第三方因素干擾

中評社北京2月13日電／中共中央政治局委員、外交部長王毅13日在出席慕尼黑安全會議期間會見阿根廷外長基爾諾。



新華社報導，王毅表示，中阿建交54年來，始終堅持相互尊重、平等相待，兩國關係歷經國際風雲考驗，富有韌性，充滿生機。2024年，習近平主席同米萊總統舉行會晤，就鞏固發展中阿全面戰略伙伴關係達成重要共識。中方願同阿方一道，落實好兩國元首共識，更好造福兩國人民。



王毅表示，雙方要堅持雙邊關係正確發展方向，帶動各層級各領域友好交往，在涉及彼此核心利益問題上堅定相互支持。中阿經濟互補性強，務實合作基礎扎實。要深化經貿、科技、金融、礦產等領域合作。歡迎阿方用好進博會、廣交會等平台，助力更多優質產品進入中國市場。希望阿方為中國企業提供公正、透明、非歧視的營商環境。歡迎阿根廷民眾用好免簽政策，來一場說走就走的中國行。中國的發展壯大，是世界上和平力量的增長、穩定因素的增強。我們從不搞地緣政治爭奪，從不要求別國選邊站隊。中阿合作不針對第三方，也不應被第三方因素干擾。



基爾諾表示，阿中友好源遠流長。兩國元首2024年成功會晤，為雙邊關係注入新動力。阿中互為重要貿易伙伴，也是全面戰略伙伴。對華合作讓阿方獲益良多。感謝中方在馬爾維納斯群島主權問題上給予阿方寶貴支持，並在阿面臨經濟困難時多次提供幫助。阿方堅定恪守一個中國原則，期待同中方密切交往，深化貿易、能源、礦產、金融等領域合作，歡迎中國企業赴阿投資興業。