王忠銘：路越走越寬　旅遊會越來越好

馬祖縣長王忠銘（中評社 盧哲攝） 中評社福州2月14日電（記者 盧哲）馬祖縣長王忠銘近日在福州接受中評社記者訪問時表示，兩岸的民間交流始終都是存在的，雖然現在的氛圍對交流有一些不太順暢，但相信路是人走出來的，會越走越寬。“不久的將來，我相信金門也好，馬祖也好，我們的旅遊會越來越好”。



中共中央台辦、國務院台辦11日在福建省福州市看望慰問台商台胞，舉辦台商台胞迎新春座談會和“謀發展促融合——兩岸同胞共賀丙午新春”聯誼活動。全國台企聯部分會務幹部，各地台協會會長、台商台胞台青代表，島內工商界人士和馬祖、金門鄉親200餘人參加活動。其中，馬祖縣長王忠銘當天也率領馬祖團隊前往福州參加活動。



在當晚的晚宴結束後，晚上八點半，參與活動的台商台胞與中央台辦、國務院台辦主任宋濤一行來到福州馬尾中國船政文化園，參觀“兩馬同春鬧元宵”元宵燈會。王忠銘與宋濤等嘉賓一同參加了“2026年第24屆兩馬鬧元宵”點燈儀式。



據介紹，“兩馬同春鬧元宵”燈會起源於馬尾－馬祖元宵節俗，是馬尾、馬祖兩地間開展最早且已常態化的一個雙向交流活動，互贈花燈是其一大特色傳統。2008年，元宵節（馬尾－馬祖元宵節俗）被列入第二批國家級非物質文化遺產代表性項目名錄。如今，“兩馬同春鬧元宵”已是福州市馬尾區與台灣馬祖每年聯合舉辦的元宵燈會暨文化交流活動，今年是第二十四屆。



2026年恰逢福建船政創辦160周年，燈會以船政和生肖馬年為雙慶主線，將國潮非遺燈彩和船政工業遺址場景有機結合。“龍馬精神”“八鮮過海”“兩岸同根”“兩馬樂逍遙”“閩韻流光”等30個燈組將船政文化的悠久歷史與閩台同源、兩馬一家的親情串聯起來，讓市民遊客穿行其中，既可以感受浪漫的節俗燈火，又能領略厚重的百年船政，體驗火熱的地道“福”年。