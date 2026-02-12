吳妘蓁：搭建良好共融生態才能融入國家發展

泉州市台協會會長吳妘蓁（中評社 盧哲攝） 中評社福州2月14日電（記者 盧哲）中共中央台辦、國務院台辦11日在福建省福州市看望慰問台商台胞，舉辦台商台胞迎新春座談會和“謀發展促融合——兩岸同胞共賀丙午新春”聯誼活動。泉州市台協會會長吳妘蓁在座談會上發言中提出，兩岸合作既要“心通”，更要“行通”。搭建良好的共融生態，才能融入國家發展抓住時代機遇。



當天，全國台企聯部分會務幹部，各地台協會會長、台商台胞台青代表，島內工商界人士和馬祖、金門鄉親200餘人參加活動。參加活動的各地台商台胞代表對祖國大陸長期以來對台商台胞的關心關愛表示感謝，並就如何幫助台企把握“十五五”發展機遇，參與新質生產力發展、加快轉型升級步伐和深化兩岸產業創新合作等提出意見建議。



泉州市台協會會長吳妘蓁在發言中表示：“兩岸合作，既要‘心通’，更要‘行通’。這一年多我作為泉州台資企業協會會長，不僅做自己的企業，也努力搭建泉台的橋樑，越來越體會到：融入大陸發展，不是‘適應規則’，而是‘共創生態’。搭建良好的共融生態，才能融入國家發展，抓住時代機遇。”



吳妘蓁提出多項建議，一是“給下一代一張優質的課桌”。她提出，當前台胞子女實行就近擇優入學政策，但由於各地對擇優入學解答各不相同，部分台胞子女因無法享受最優質的教育資源而選擇回台灣接受教育，不利於建立對祖國文化的認同，建議對台胞子女教育就近擇優入學制定更明確的標準及操作的細則，實現台胞子女在大陸從學前教育到高等教育的無縫銜接。