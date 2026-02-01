快評：“台美對等貿易協定”暗藏多重風險

中評社快評/台灣與美國經歷長時間談判，終於在2月13日簽署“台美對等貿易協定」（ART），表面上是台灣經貿的“里程碑”——數千項產品獲關稅優惠，半導體、電子業迎來出口利多。但許多台灣業者和民眾卻高興不起來，甚至憂心忡忡，因為這份協定暗藏多重風險，恐使台灣在政治、經濟與民生層面付出高昂代價。



經濟上，台灣的產業面臨失衡與空洞化危機：ART雖為科技業開啟美國市場，卻以犧牲農業與傳統產業為代價。美國牛肉、小客車等1482項產品零關稅長驅直入，台灣本土畜牧業與汽車產業首當其衝。更令人憂心的是，台灣承諾對美高達2500億美元的企業投資與同額信用保證，恐加速半導體等關鍵產業鏈外移。當“矽盾”隨台積電出走而削弱，台灣的經濟命脈與地緣政治籌碼將雙雙流失。



民生方面，儘管台灣當局宣稱“四大不變”守護食安，但美牛絞肉及部分內臟的開放，已實質突破敏感品項防線；保健食品關稅從30%驟降至10%，更將衝擊台灣本土千億產值產業。國民黨質疑的十大問題直指核心：萊劑標準是否鬆動？校園膳食能否堅拒基改食品？“衛福部”的承諾在國際壓力下能堅守多久？當“農安基金”淪為事後補貼，而非產業升級動力，民眾的健康權益恐成貿易談判的祭品。



台美ART絕非單純的關稅減讓，而是牽動台灣命運的選擇。台灣執政者若僅陶醉於“歷史突破”的宣傳，忽視產業失衡、食安退守與政治風險，所謂“立足台灣、行銷世界”的願景終將淪為空洞口號。

