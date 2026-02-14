張亞中：洪棍遠行　忠義長明——悼何俊元兄

中評社台北1月14日電（作者 張亞中）俊元兄辭世，聞訊之時，心中震慟，良久不能言。



何俊元兄，洪門青蓮堂堂主，亦為洪門洪棍。青蓮堂為天地會長房堂號，乃洪門淵源所繫之所在。洪門三百餘年，以禮為經、以法為緯，講忠義、重承諾、守道統，俊元兄一生所行，正是此精神的具體實踐。



回望歷史，孫中山先生革命之成，海外華僑貢獻良多。1904年，國父於美國加入致公堂，受封洪棍之職。洪棍者，元帥也，統領幫眾，號令昆仲。自此，洪門兄弟尊稱“孫大哥”，並以身家性命相託，為推翻滿清、創立民國奔走四方。革命之火，燃於海外洪門；民國之基，築於忠義昆仲。



俊元兄深明此段歷史之真義。他曾言，洪棍之職不僅是榮銜，更是使命，是承擔天下蒼生福祉之責。二〇〇五年六月二十一日子夜，在海外依洪門傳統儀式，由五祖正式冊封為洪棍，自此肩負將天地會正統儀式重傳台灣、振興洪門之大任。其後，他推動洪門合法化，創立洪門大學堂，倡導“互助共濟，發展經濟”之新時代洪門世界觀，結合文化觀光與創新科技，期以洪門精神造福社會，這些事跡，皆載於其生平之中。



更難能可貴者，是他對“和合”二字之體悟。洪門腰牌開宗明義：“洪洪和合，結萬為記。”這不僅是組織發展之道，更是中華文化的核心精神。俊元兄認為，兩岸同源同祖，歷史交織，血脈相連，分久必合，唯有和平發展，方能共創榮景。他改堂建黨，成立中國青蓮黨，以和平方式追求民族復興與百姓福祉，其志向宏遠，其胸襟寬闊。

