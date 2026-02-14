習近平在二〇二六年春節團拜會上的講話

資料圖片 中評社北京2月14日電／在二〇二六年春節團拜會上的講話



（2026年2月14日）



習近平



同志們，朋友們：



丙午馬年春節即將到來。今天，我們歡聚一堂，辭舊迎新。



首先，我代表黨中央和國務院，向大家致以節日的美好祝福！向全國各族人民和香港特別行政區同胞、澳門特別行政區同胞、台灣同胞、海外僑胞拜年！



即將過去的乙巳蛇年，是很不平凡的一年。面對複雜多變的國際國內形勢，我們迎難而上、砥礪前行，推動黨和國家事業取得新進展新成效，全年經濟社會發展主要目標任務順利完成，“十四五”圓滿收官，我國經濟實力、科技實力、國防實力、綜合國力躍上新台階，中國式現代化邁出新的堅實步伐。



一年來，我們實施更加積極有為的宏觀政策，進一步全面深化改革，紮實推進現代化產業體系建設，我國經濟頂壓前行、向新向優發展，展現出強大韌性和活力。紮實推進社會主義民主法治建設、文化建設、生態文明建設、國防和軍隊建設，各項事業互促共進。著力保障和改善民生，社會大局保持穩定。



我們勝利召開黨的二十屆四中全會，擘畫了“十五五”發展藍圖。隆重紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，設立台灣光復紀念日，慶祝西藏自治區成立60周年、新疆維吾爾自治區成立70周年，在粵港澳三地聯合舉辦第十五屆全國運動會，進一步凝聚起推進中國式現代化的磅礴力量。



我們提出全球治理倡議，成功舉辦上合組織天津峰會、全球婦女峰會，積極推動構建人類命運共同體，為變亂交織的世界注入更多確定性和正能量。



我們堅定不移推進全面從嚴治黨，紮實開展深入貫徹中央八項規定精神學習教育，黨風廉政建設和反腐敗鬥爭取得顯著成效，政治生態和社會風氣持續向好。



一年來的收穫沉甸甸，這是全黨全國各族人民共同努力的結果。成就令人鼓舞，奮鬥增添信心。只要保持戰略定力，一步一個腳印堅定朝前走，一個階段一個階段紮實推進，黨和國家事業就一定會不斷積小勝為大勝，我們的目標就一定能實現。



同志們、朋友們！



2026年是中國共產黨成立105周年，是“十五五”開局之年。我們要堅持以新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的二十大和二十屆歷次全會精神，認真落實四中全會部署，堅持穩中求進工作總基調，完整準確全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，著力推動高質量發展，保持社會和諧穩定，持之以恆推進全面從嚴治黨，努力實現“十五五”良好開局。



我們黨為人民而生、因人民而興，一切工作都是為了人民的幸福。我們要始終堅持人民至上，樹立和踐行正確政績觀，創造經得起實踐、人民、歷史檢驗的實績。



同志們、朋友們！



在中華文化里，馬是剛健雄壯、自強不息的象徵，昭示著行穩致遠、興旺發達的前景。丙午馬年，希望全國各族人民更加緊密地團結在黨中央周圍，堅定必勝信心，保持昂揚鬥志，在中國式現代化新征程上策馬揚鞭、勇往直前，共同開創更加美好的未來。



月最後，祝大家身體健康、工作順利、闔家幸福、馬年吉祥！



謝謝大家！