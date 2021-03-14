兩會專訪：周琪談“十五五”遼台融合機遇

全國人大代表、遼寧省台聯會長周琪（資料圖） 中評社北京3月6日電（記者 陳思遠）全國人大代表、遼寧省台聯會長周琪日前接受中評社記者專訪，就“十五五”時期大陸的發展機遇、兩岸融合發展、推動台灣青年融入“十五五”發展大局等議題分享觀點。他認為，遼寧可以通過共建專業化合作平台、靶向吸引台資重點布局、優化營商環境與要素保障等方式，促進遼台兩地在“十五五”時期的產業優勢互補與協同發展。



以下是專訪全文：



中評社：我們瞭解到，在您的帶領下，遼寧省台聯組織指導了市級台聯舉辦台灣歷史展覽，征集台籍志願軍老戰士文物並展出。這些活動在兩岸民眾中產生了哪些反響？面對島內“去中國化”的影響，遼寧具有抗戰歷史、工業記憶等獨特資源，應如何進一步發揮優勢，促進兩岸同胞心靈契合？



周琪：去年是台灣光復80周年，全國人大常委會通過決定，設立為台灣光復紀念日，為紀念這個具有重要歷史意義的日子，我們在全國台聯的支持下，在省內六地四高校舉辦了主題圖片展，展覽持續兩個月，觀展人數近三萬人，向大陸同胞宣傳台灣同胞堅貞不屈、抵禦外侮的光榮歷史，起到較好的宣傳效果。



之前我們與抗美援朝紀念館合作，征集並展出了台籍志願軍老戰士的文物。抗美援朝紀念館的同志非常注意向觀眾介紹相關內容，去年我們也邀請兩岸媒體人前來參觀、向外發聲，讓包括台灣同胞在內的更多觀眾瞭解到台胞參與抗美援朝等重大歷史事件，用事實證明在民族復興的道路上，台灣同胞從未缺席，兩岸同胞休戚與共，同呼吸共命運，讓許多人填補了認知空白，收到了“震撼”與“感動”的反饋。



面對島內“去中國化”的逆流，遼寧作為抗日戰爭起始地、重要工業基地，其獨特資源是喚醒歷史記憶、促進心靈契合的寶貴財富。未來，我們可以從以下幾方面進一步發揮優勢：



一是深化歷史教育沉浸體驗，開發沉浸式、互動式的研學路線，通過冬夏令營、研習營、交流營等多種形式，帶領台灣同胞親身走進“九·一八”歷史博物館、大屠殺萬人坑、抗聯密營遺址、工業遺產地等，在歷史現場進行對話，讓歷史從書本走入人心。

