社評：閩台新春敘話　以家凝心以實促融

中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤日前在福州看望慰問台商台胞時強調，兩岸之間的事是家裡的事，應該由家裡人商量著辦。 中評社香港2月15日電／中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤日前赴福建福州看望慰問台商台胞，並接連舉辦座談會與聯誼活動，與兩百多位台灣工商界人士、台青及金馬鄉親共賀新春。這一延續多年的暖心之舉，在大陸“十四五”收官、“十五五”將啟的關鍵節點，被賦予了更為深遠的意涵：既是對“兩岸一家親”理念的生動踐行，更是一場面向未來、共謀發展的感性動員。



宋濤主任在活動中一句“兩岸之間的事是家裡事，應該由家裡人商量著辦”，道出了大陸對台政策的核心溫度與底線。這種“家”的敘事，並非虛泛的情感號召，而是實實在在的利益聯結與制度保障。從台胞子女“就近擇優入學”的具體訴求，到各地台商對參與新質生產力的熱切期待，不難看出，大陸始終將台胞視作共同家園的建設者與分享者。面對少數外部勢力妄圖染指台灣問題，大陸明確劃出“家的安寧不容破壞”的紅線，這既是對國際法的堅守，更是對中華民族共同體意識的捍衛。



從戰略層面觀察，此次座談會釋放出強烈的政策信號：大陸正以自身的確定性，為台胞台企抵禦全球經濟動盪提供“避風港”。全國台企聯會長李政宏所言“錨定AI、綠色環保、低空經濟等‘十五五’新賽道”，精準呼應了大陸推動高質量發展的戰略方向。當世界經濟呈現“K型分化”，兩岸產業若能借智庫論壇、企業家峰會等平台實現“強強攜手”，不僅有助於台企轉型升級，更能共同搶佔全球產業鏈重組的先機。泉州市台協會長吳妘蓁提出的“共創生態”說，深刻揭示了融合的真諦：融入大陸發展，並非被動適應規則，而是通過優勢互補，共同打造具有全球競爭力的產業集群。



文化交流層面，“兩馬同春鬧元宵”燈會二十餘年的堅持，提供了最溫潤的註腳。當馬祖鄉親與大陸同胞在同一片夜空下欣賞花燈煙火，當“兩馬”童聲合唱團唱響《福字傳萬年》，所謂“去中國化”的政治操弄在根深葉茂的民俗傳統面前顯得蒼白無力。連江縣長王忠銘那句“路越走越寬”，既是對民間交流韌性的肯定，亦是對未來融合前景的篤定。



歸根結底，宋濤主任此次福建之行，展現了大陸對台工作的兩大著力點：一是以“家”的溫情築牢情感認同，二是以“實”的舉措鋪設發展機遇。在兩岸關係面臨挑戰的當下，這種既講原則底線、又重利益共享的路徑，正為推動兩岸融合發展注入源源不斷的動力。丙午馬年，我們有理由期待，兩岸同胞定能如活動中展示的“龍馬精神”一般，攜手奔騰在民族復興的大道上。

