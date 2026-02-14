中國力爭2030茶全產業鏈規模1.5萬億元

中評社北京2月14日電／據工業和信息化部網站消息，工業和信息化部等五部門印發的《茶產業提質升級指導意見（2026—2030年）》14日對外發布，提出到2030年，全產業鏈規模達1.5萬億元，發展質量效益大幅提高，規上精製茶加工業營業收入突破2000億元，基本建成豐足美好、綠色智能、國際一流的茶產業體系。



茶產業是我國具有根植性、完整性和旺盛生命力的傳統優勢產業和歷史經典產業，也是中華文化重要名片。2025年，我國規上精製茶加工企業營業收入超1200億元，全產業鏈規模超1萬億元、年吸納就業超6000萬人次，“衛星+”茶葉種植、智能工廠、新中式茶飲、茶旅融合等新業態新模式加快發展。



意見提出，到2028年，傳統優勢茶產區發展穩中有進，地方特色茶產業發展質量和效益持續優化，產業鏈現代化水平大幅提升，產品種類、消費場景、業態模式持續豐富拓展，培育5個以上年營業收入超100億元的茶產業集群，一批年營業收入超過50億元的茶全產業鏈龍頭企業，一批具有國際影響力的企業品牌和區域品牌。



意見圍繞提升產業科技創新水平、培育壯大經營主體、推進特色產業集群建設、推動全產業鏈提質升級、構建茶文化價值體系、完善配套支撐體系6方面提出19項重點任務，主要內容包括推動茶原料、茶成分向家居、日化、美妝、醫藥健康等領域延伸應用；支持開發細分功能人工智能大模型，打造場景智能體，培育一批“AI+茶產業”專業服務商；加快培育具有國際競爭力的企業品牌等。



此外，意見還明確茶產業提質升級工程任務，聚焦技術工藝裝備提升、產品創新開發、傳統優勢茶產區和地方特色茶產業培育、茶產業文化載體重點發展、標準和服務規範體系建設5方面設置了專欄。