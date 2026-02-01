春滿兩岸馬到成功－中評社丙午新春祝辭

中評社香港2月17日電／金馬奔騰辭舊歲，丙午新春報佳音。值此中華傳統農曆新年到來之際，中國評論通訊社、中國評論新聞網、中評智庫基金會、《中國評論》月刊、中國評論學術出版社，向海峽兩岸、港澳地區以及海外廣大讀者朋友，致以最誠摯的新春祝福！



剛剛過去的一年，是兩岸關係發展歷程中極不平凡的一年。我們共同紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年、台灣光復80周年，兩岸同胞在銘記歷史中凝聚民族共識，深刻體認休戚與共、血脈相連的共同體命運。這一年，大陸持續完善惠及台胞台企政策措施，推動兩岸融合發展示範區建設走深走實，為台灣同胞分享大陸發展機遇開闢更廣闊空間。兩岸人員往來近545萬人次，創近6年新高，越來越多台灣同胞用雙腳突破“資訊繭房”，親身感受大陸發展進步，用行動表達對和平、發展、交流、合作的期盼。



春節前夕，國務院台辦主任宋濤專程赴福建福州看望慰問台商台胞，與台灣鄉親共賀新春。宋濤主任那句“兩岸之間的事是家里的事，應該由家里人商量著辦”，道出了兩岸同胞血濃於水的深情，也彰顯了大陸方面以情促融、以心交心的真摯情懷。在“兩馬同春鬧元宵”燈會現場，兩岸同胞攜手點燈、共賞煙花，在璀璨光影中定格“一家人”的溫馨畫面。



丙午馬年，象徵著奮進與奔騰。站在2026年的新起點，我們有理由對兩岸關係的未來保持信心與期待。大陸“十五五”規劃揚帆起航，高質量發展為兩岸經濟合作注入強勁動能，人工智能、綠色環保、低空經濟、生物醫藥等新興領域，正成為兩岸產業深度融合的廣闊舞台。我們欣喜地看到，時隔近10年重啟的國共兩黨智庫論壇，聚焦旅遊、產業、環保等民生議題達成15條共同意見，為兩岸交流合作搭建了新的橋樑；全國台企聯會長李政宏期待兩岸企業家“強強攜手，共贏未來”，正是兩岸融合發展大勢所趨的生動寫照。



兩岸同胞都是中國人，家和萬事興。面對複雜嚴峻的國際形勢與地緣政治挑戰，家和方能抵禦風浪，人和方能開創未來。我們堅信，祇要兩岸同胞秉持大義、順應潮流，堅持“九二共識”、反對“台獨”，在交流中增進理解，在合作中凝聚共識，就沒有跨不過的海峽，沒有抵達不了的遠方。



新的一年，中評社將繼續秉持“溝通兩岸、傳遞真相、促進理解、服務大局”的初心，為全球讀者提供更專業、更權威、更有深度的新聞報導與智庫服務。我們願與各界朋友一道，做兩岸關係和平發展的見證者、參與者、推動者，共同書寫中華民族大家庭繁榮昌盛的新篇章。



衷心祝願兩岸及港澳、海外讀者朋友：



丙午年龍馬精神、馬到成功！



闔家幸福安康、萬事順遂！



願兩岸同胞同心同行，共赴團圓之約，共創民族復興美好未來！

