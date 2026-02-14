日政府將對採掘到含稀土淤泥展開經濟性評估

中評社香港2月14日電／在距離東京都中心地區1900公里以上的南鳥島（東京都小笠原村）附近海底深處成功採掘到含稀土淤泥的日本海洋研究開發機構深海探測船“地球”號14日下午回到靜岡市的清水港。今後將對樣本進行分析，並為預定於2027年2月的正式採掘試驗敲定實施計劃。日本政府將在2028年3月底之前對經濟性進行評估。



共同社報導，日本進口的稀土有7成來自中國。加之中國表現出將資源出口用作外交牌的態度，確保穩定的供應源成為課題。然而遠離本州的海底深處資源能為降低對華依賴作出多大貢獻還是個未知數。



一系列試驗是在內閣府主導下自2018年度起推進項目的一部分。探測船今年1月12日從清水港出發。30日在距離島嶼約150公里的海域啟動採掘作業，2月1日起在多處抽取淤泥。此次作業的主要目的是確認連接金屬管將採掘裝置放到海底的步驟。據悉，該裝置在水深約5600米處正常運作。



2027年的採掘試驗中，目標是一天最多採集約350噸。採集後運至南鳥島進行脫水等作業，並在本州嘗試進行精煉。同時還將對經濟性進行評估。經濟安保擔當相小野田紀美在本月3日的記者會上稱，“基於結果想探討實際運用的可能性。”她還認為，從經濟安保的角度出發，某種程度的高成本應該接受。



日本首相高市早苗在8日的廣播節目中表示，希望通過日美合作謀求開發。