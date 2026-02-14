韓國造船訂單增8%　中國減35%

中評社香港2月14日電／日經新聞報導，在造船業居世界第2位的韓國正在縮小與首位中國的差距。從2025年的訂單量來看，韓國比2024年增加近1成，而中國減少3成以上。由於美國提出限制中國造船舶的方針，中國的訂單減少，韓國成為受益者。日本在建造能力上存在制約，與韓國產生差距。



英國調查公司克拉克森研究公司(Clarksons Research)的數據顯示，2025年世界整體的造船訂單量比2024年減少27%，降至5642萬CGT（修正總噸），2年來首次低於上一年度。



按國家來看，韓國增長8%，達1159萬CGT，訂單量份額增長約7個百分點，達20.6%。另一方面，中國減少35%，降至3536萬CGT，市佔率下降約8個百分點，降至62.7%。排在第3位的日本也減少53%，降至277萬CGT，市佔率下降近3個百分點，降至4.9%。



對各國訂單量產生影響的是美國特朗普政府於2025年4月公佈的限制中國製造船舶的方針。對於使用在中國建造的船舶的海運公司等，提出了從當年10月起在進入美國港口時收取手續費的措施。



該措施因2025年10月底的中美首腦會談而延期一年實施，但在此之前，在全球的海運企業之間，減少向中國造船企業訂購新船舶的趨勢擴大。世界最大造船企業中國船舶集團（CSSC）的旗下機構曾在2025年夏季表示在訂單談判中處於不利地位，表現出危機感。



取代中國獲得需求的是韓國。



以中國造船廠不被看好為契機，我們獲得了許多大型貨櫃船訂單”，韓國最大企業HD韓國造船海洋在2月上旬舉行的財報發佈會上解釋了業績強勁的原因。2025財年（截至2025年12月）的營業收入同比增長17%，增至約29萬億韓元，凈利潤也翻了一番，達到約3萬億韓元，均創歷史新高。





在韓國造船業工作的外國人5年內增至4倍



韓國政府和企業合作振興造船業，這也做出了貢獻。在行業整體存在人手短缺隱憂的情況下，政府於2024年在印尼設立人才培養基地，培養學習專業技術和韓語的人才。作為即戰力而進入韓國。造船企業也通過提高工資或利用人工智慧（AI）來減輕負荷，努力改善勞動環境。



韓國的行業團體透露，截至2024年底，在韓國國內造船行業工作的外國人達到2萬2824人，增至5年前的約4倍，創歷史最高紀錄。韓國政府介紹稱，外國人在國內造船業從業人員中所佔的比例在2024年超過2成。



與韓國不同，日本未能承接“去中國化”帶來的需求。日本船舶輸出組合（東京港）的統計顯示，2025年出口船舶簽約實績（接單量）為893萬總噸，較2024年減少20%，連續4年下滑。由於國內造船廠建造能力有限，船台施工計劃已排至2029年前後。勞動力短缺問題也十分嚴重，人力成本持續上升。



2026年全球訂單量或擴大，環保政策成為東風



2026年全球造船訂單量轉為擴大的可能性很大。受環境政策加強的推動，轉向氫和氨等新一代燃料船的趨勢被認為將迅速推進。



韓國企業的強勁勢頭有望持續。HD韓國造船海洋將2026年的訂單目標定為233億美元，比2025年的業績多26%。HD韓國造船海洋表示，“各類船舶的訂單不斷湧來。老舊船舶的更換也在增加”。



中國也在努力捲土重來。2025年12月，國有企業、中國最大海運企業中國遠洋海運集團與同為國有企業的中國船舶集團簽訂了共計500億元的大型合同。將舉全國之力支援造船業。



日本也在努力重建。日本國內最大企業今治造船1月將排名第二的日本海事聯合公司（JMU、橫濱市）變為子公司，將提高經營效率。日本政府也提出目標，表示到2035年使國內建造量達到1800萬總噸，增至2024年的2倍。目前大幅落後於韓國和中國，儘早建立能夠爭取造船需求的體制日趨重要。