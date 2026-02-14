柯文哲轟“刁難”李貞秀！陸委會回應

中評社台北2月14日電／台灣民眾黨創黨主席柯文哲今天批評，陸委會“刁難”民眾黨不分區“立委”李貞秀；陸委會回應，放棄國籍可參考中華人民共和國國籍法相關規定辦理。



中央社報導，台灣民眾黨創黨主席柯文哲今天上午出席發春聯活動接受媒體訪問時批評陸委會刻意刁難李貞秀。



柯文哲表示，政府應該替老百姓解決問題，能不能乾脆請教陸委會到底要怎麼做，“你就把那個流程圖寫出來，不然你就指導我們、協助我們去辦這個程序，這樣就好…大家都曉得這是刁難”。



柯文哲認為，“不然你一開始就出來明白講說，陸配不可以從政，你明白講，我們當初不要提名她（李貞秀）就好了，程序全部都走完了，現在才跟人家說不可以，這實在是…”。



關於李貞秀的除籍證明書相關討論。柯文哲說，李貞秀自己會去回答，她應該會把一些證件直接拿出來。



陸委會今天下午透過書面回應，任何人要放棄國籍，都要按照該國法律申請，李貞秀女士可以參考中華人民共和國國籍法相關規定辦理。



陸委會昨天表示，李貞秀的除籍證明書格式、內容“有點怪異”，所以僅採認除籍證明書繳回“移民署”時間2025年3月，這也顯示李貞秀在2023年底登記成為民眾黨不分區“立委”候選人時具備“雙重戶籍”。



陸委會昨天強調，目前李貞秀“立委”資格根本問題還是在於李貞秀應放棄中華人民共和國國籍。