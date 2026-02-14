王毅：攜手校准歷史巨輪的正確航向

中評社北京2月14日電／當地時間2026年2月14日，中共中央政治局委員、外交部長王毅出席慕尼黑安全會議，在“中國專場”發表題為《攜手校准歷史巨輪的正確航向》的演講。



王毅說，過去一年，國際局勢更加變亂交織，叢林法則、單邊主義大行其道，人類和平與發展事業走到新的十字路口。習近平主席提出全球治理倡議，呼籲踐行主權平等、國際法治、多邊主義、以人為本、行動導向五大原則，共同構建更加公正合理的全球治理體系。這一倡議順應時代進步潮流，凝聚各國最大公約數，迅速得到國際社會廣泛響應，為推動構建人類命運共同體注入新的動力，也為歷史巨輪穿越風暴駛向光明彼岸提供了中國羅盤。人類風雨兼程走到今天，同舟共濟才是正確選擇。我們應當通過改革完善全球治理，校正這艘歷史巨輪的正確航向。



王毅就改革完善全球治理提出四點建議：



——首先需要重振聯合國。聯合國是世界反法西斯戰爭勝利的重要成果，是先輩們痛定思痛的歷史選擇，也是各國迄今注入最多心血的和平工程。這座世界人民共同建設的大廈，我們衹有加固修繕的責任，沒有破壞拆毀的權利。如果沒有聯合國，世界將重回弱肉強食的叢林時代，廣大中小國家也將失去安身立命的多邊依托。今天，我們最需要做的是回歸初心，重振聯合國主導地位，恪守聯合國憲章宗旨，提升聯合國體系效能，使聯合國更好適應21世紀需要，重新綻放強大生命力。



——關鍵是各國要協調合作。現今國際體系發揮作用不夠的原因在於一些國家放大差異分歧，追求本國優先，熱衷陣營對抗。維護國際協調和合作，應當求同存異、合作共贏。有差異才需要對話與合作。我們可以相互尊重、相互成就，如君子之交，和而不同。回顧歷史，人類取得的每一點進步，都是各國跨越不同、精誠合作的結果。讓我們始終牢記，團結就是力量，團結才有希望。



——始終要踐行多邊主義。我們正在迎來多極世界，應當踐行真正的多邊主義，推進國際關係民主化。要確保大家都遵守同一套規則，就是以聯合國憲章宗旨和原則為基礎的國際關係基本準則，使各國特別是中小國家可以在國際體系中找到自己的位置、發揮應有的作用。大國尤其要作出表率。要帶頭推進合作，不搞衝突對抗；帶頭遵守規則，不搞雙重標準；帶頭踐行平等，不搞強加於人；帶頭推動開放，不搞單邊利己。全球南方正在群體性崛起，全球治理體系也要與時俱進，更充分反映他們的聲音，體現他們的代表性。



——當務之急是止戰促和。今天，世界上仍有60多場衝突延宕不止。習近平主席提出的共同、綜合、合作、可持續安全觀為我們指明瞭解決之道。各方應堅持勸和促談，反對拱火澆油，以斡旋化解矛盾，以對話消弭衝突。實現加沙停火和重建仍須付出不懈努力，落實兩國方案、還巴勒斯坦人民以公平正義是國際社會不可推卸的責任。伊朗局勢牽動中東和平大局，各方應謹慎行事，避免引發新的衝突。烏克蘭危機終於打開對話大門，各當事方應抓住機遇，爭取達成全面、持久、有約束力的和平協議，消除矛盾衝突根源，實現歐洲長治久安。在委內瑞拉問題上，國際法治底線不能突破，國家主權原則必須維護。



王毅強調，中國將做堅定的和平力量、可靠的穩定力量、歷史的進步力量，推動構建人類命運共同體。



王毅還就烏克蘭問題、中歐關係、中美關係以及亞太局勢等回答了現場提問。



與會期間，王毅分別會見了塞爾維亞總統武契奇、德國總理默茨、烏克蘭外長瑟比加、阿根廷外長基爾諾、奧地利外長賴辛格、英國外交發展大臣庫珀、德國外長瓦德富爾、法國外長巴羅、挪威外交大臣艾德、捷克副總理兼外長馬青卡等。