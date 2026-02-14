德國總理默茨會見王毅

中評社北京2月14日電／當地時間2026年2月14日，德國總理默茨在慕尼黑會見中共中央政治局委員、外交部長王毅。



王毅首先轉達中國領導人對默茨的親切問候。王毅說，總理先生昨天在慕尼黑安全會議開幕式上的講話，體現了德國和歐洲期待戰略自主、自立自強。中方支持德國為此發揮更大作用。中國在國際舞台上提出的一切倡議，採取的一切行動，都是為維護以聯合國為核心的國際體系。儘管聯合國的權威和地位受到削弱，但其重要地位仍不可替代。習近平主席提出全球治理倡議，就是為了重振聯合國，構建更加公正合理的全球治理體系。在此大背景下，中德應展現大國擔當，為促進世界和平與發展作出新的貢獻，也期待德國成為中歐務實合作的推進器、中歐戰略關係的穩定錨。



王毅表示，中德共同利益多、優勢互補強，加強合作是基於兩國現實需求的戰略選擇。中國堅持高水平對外開放，將為德國企業投資興業提供巨大機遇。希望德方也為中國企業提供更加公平、公正的營商環境。中方願同德方一道，籌備好下階段高層交往，加強各領域務實合作，探討開展三方合作，推動中德全方位戰略夥伴關係邁上新水平。



默茨請王毅轉達對中國領導人的誠摯問候。默茨表示，中國取得舉世矚目的輝煌發展成就，已成為世界性強國，在國際上發揮著舉足輕重的作用。德方致力於維護基於規則的國際秩序，維護世界貿易組織地位和作用，這同中方關於全球治理的理念是一致的。德中共同堅持和踐行這些理念，有益於兩國，也利於世界。德中經貿關係緊密，雙方都是經濟全球化的受益者和支持者，我們應該抓住機遇，挖掘潛力，深化合作。德國一貫反對保護主義，倡導自由貿易，鼓勵德國企業加大對華投資合作。德方奉行一個中國政策，期待同中方密切高層交往，推進各領域合作，推動德中關係取得更大發展。