王毅：中美關係的前景是光明的

中評社北京2月14日電／當地時間2026年2月14日，中共中央政治局委員、外交部長王毅出席慕尼黑安全會議，在“中國專場”發表演講並回答現場提問。



針對中美關係的提問，王毅表示，中美兩個大國如何相處，事關國際局勢根本走向。中國始終從對歷史、對人民、對世界負責的高度看待和處理對美關係。習近平主席總結中美交往幾十年的經驗教訓，鄭重提出中美要相互尊重、和平共處、合作共贏，通過對話協商，共同找到兩個大國在這個星球上的正確相處之道。我們會繼續堅持這個大方向，因為這符合中美兩國人民的利益，也符合國際社會的共同利益。至於能不能夠實現，還要看美國的態度。



令我們感到欣慰的是，特朗普總統十分尊重習近平主席，也尊重中國人民。他明確表示，中美可以攜起手來解決世界上的重大問題，兩國元首可以把中美關係發展得更好。但美國仍然有一些人並不這麼想，他們還在千方百計地遏制打壓中國，不擇手段地攻擊污蔑中國。



王毅說，中美關係面臨兩種情景，一種是美國客觀理性認知中國，奉行積極務實的對華政策，同中方相向而行，不斷擴大共同利益，中美未來走向合作，這對中美和世界而言無疑是善莫大焉。另一種是同中國脫鈎斷鏈，逢中必反，搞各種針對中國的小圈子、小集團，甚至慫恿策劃“台灣獨立”、分裂中國，踩踏中國的紅線，那將導致中美陷入對抗。我們當然希望是第一種前景，但也會做好應對各種風險的準備。歷史是在曲折中向前發展的，中美關係前景是光明的。相互尊重、和平共處、合作共贏的願景和原則終將實現，因為這是唯一正確的選擇。